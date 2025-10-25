https://1prime.ru/20251025/tramp-863935168.html

Трамп оценил шансы на заключение сделки с Китаем

Трамп оценил шансы на заключение сделки с Китаем - 25.10.2025, ПРАЙМ

Трамп оценил шансы на заключение сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп считает, что есть высокие шансы на заключение обстоятельной сделки США с Китаем. | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T21:47+0300

2025-10-25T21:47+0300

2025-10-25T21:47+0300

россия

мировая экономика

сша

китай

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg

ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что есть высокие шансы на заключение обстоятельной сделки США с Китаем. "Думаю, у нас есть очень хороший шанс заключить очень обстоятельную сделку", - заявил Трамп журналистам.

https://1prime.ru/20251022/ssha-863808340.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, китай, дональд трамп