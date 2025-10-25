https://1prime.ru/20251025/tramp-863935168.html
Трамп оценил шансы на заключение сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп считает, что есть высокие шансы на заключение обстоятельной сделки США с Китаем. | 25.10.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что есть высокие шансы на заключение обстоятельной сделки США с Китаем. "Думаю, у нас есть очень хороший шанс заключить очень обстоятельную сделку", - заявил Трамп журналистам.
россия, мировая экономика, сша, китай, дональд трамп
