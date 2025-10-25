https://1prime.ru/20251025/tramp-863935328.html

Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Трамп назвал условие для встречи с Путиным - 25.10.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным только на условии того, что у него будет понимание о заключении... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T22:05+0300

2025-10-25T22:05+0300

2025-10-25T22:05+0300

мировая экономика

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg

ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным только на условии того, что у него будет понимание о заключении сделки об урегулировании конфликта на Украине. "Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, на каких условиях он будет согласен вновь назначить встречу с Путиным.

https://1prime.ru/20251023/putin-863859531.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп