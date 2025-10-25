Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал условие для встречи с Путиным - 25.10.2025
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным только на условии того, что у него будет понимание о заключении... | 25.10.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным только на условии того, что у него будет понимание о заключении сделки об урегулировании конфликта на Украине. "Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, на каких условиях он будет согласен вновь назначить встречу с Путиным.
мировая экономика, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп
Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп
22:05 25.10.2025
 
Трамп назвал условие для встречи с Путиным

ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным только на условии того, что у него будет понимание о заключении сделки об урегулировании конфликта на Украине.
"Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, на каких условиях он будет согласен вновь назначить встречу с Путиным.
Путин рассказал о разговоре с Трампом
