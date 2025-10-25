https://1prime.ru/20251025/tramp-863935328.html
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Трамп назвал условие для встречи с Путиным - 25.10.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным только на условии того, что у него будет понимание о заключении...
мировая экономика
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным только на условии того, что у него будет понимание о заключении сделки об урегулировании конфликта на Украине. "Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, на каких условиях он будет согласен вновь назначить встречу с Путиным.
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
