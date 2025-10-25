https://1prime.ru/20251025/tramp-863936092.html
Трамп заявил, что Катар направит миротворческие войска в Газу
Трамп заявил, что Катар направит миротворческие войска в Газу - 25.10.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Катар направит миротворческие войска в Газу
Президент США Дональд Трамп после встречи с руководством Катара заявил, что эмират отправит в сектор Газа миротворческие войска. | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T23:56+0300
2025-10-25T23:56+0300
2025-10-25T23:56+0300
мировая экономика
катар
газа
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg
ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после встречи с руководством Катара заявил, что эмират отправит в сектор Газа миротворческие войска. "Они сделают это в свое время", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, отправит ли Катар миротворческие войска в Газу. Ранее в субботу Трамп встретился с руководством Катара на борту своего самолета во время дозаправки.
https://1prime.ru/20251019/gaza-863693841.html
катар
газа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_240:0:2349:1582_1920x0_80_0_0_fa5fe68ac87d3154e3d821b79dc40fa4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, катар, газа, сша, дональд трамп
Мировая экономика, КАТАР, Газа, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Катар направит миротворческие войска в Газу
Трамп после встречи с руководством Катара заявил, что эмират отправит в Газу миротворцев