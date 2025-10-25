https://1prime.ru/20251025/tramp-863936092.html

Трамп заявил, что Катар направит миротворческие войска в Газу

Трамп заявил, что Катар направит миротворческие войска в Газу - 25.10.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Катар направит миротворческие войска в Газу

Президент США Дональд Трамп после встречи с руководством Катара заявил, что эмират отправит в сектор Газа миротворческие войска. | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T23:56+0300

мировая экономика

катар

газа

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после встречи с руководством Катара заявил, что эмират отправит в сектор Газа миротворческие войска. "Они сделают это в свое время", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, отправит ли Катар миротворческие войска в Газу. Ранее в субботу Трамп встретился с руководством Катара на борту своего самолета во время дозаправки.

мировая экономика, катар, газа, сша, дональд трамп