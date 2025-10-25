Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.10.2025
Трамп заявил о повышении пошлин против Канады
Трамп заявил о повышении пошлин против Канады - 25.10.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о повышении пошлин против Канады
Президент США Дональд Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи... | 25.10.2025
мировая экономика
сша
канада
дональд трамп
верховный суд
ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи экс-президента США Рональда Рейгана по тарифам. Ранее фонд Рейгана осудил правительство канадской провинции Онтарио за рекламную кампанию. В рекламном ролике использовалась видеозапись Рейгана от 1987 года. По мнению фонда, этот клип полностью игнорирует контекст замечаний Рейгана: его слова были призывом к свободной и справедливой торговле, а не осуждением пошлин во всех формах. "Их реклама должна была быть немедленно удалена, но они позволили вчера показать ее вечером во время Мировой серии, зная, что это мошенничество. В связи с их серьёзным искажением фактов и враждебными действиями я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх той, что они платят сейчас", - написал он в соцсети Truth Social. Верховный суд США назначил на 5 ноября слушание по делу о законности глобальных пошлин, введенных Трампом. Именно на это решение, по мнению Трампа, пыталась повлиять Канада.
сша
канада
мировая экономика, сша, канада, дональд трамп, верховный суд
Мировая экономика, США, КАНАДА, Дональд Трамп, Верховный суд
23:46 25.10.2025
 
Трамп заявил о повышении пошлин против Канады

Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% из-за рекламы с Рейганом

ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи экс-президента США Рональда Рейгана по тарифам.
Ранее фонд Рейгана осудил правительство канадской провинции Онтарио за рекламную кампанию. В рекламном ролике использовалась видеозапись Рейгана от 1987 года. По мнению фонда, этот клип полностью игнорирует контекст замечаний Рейгана: его слова были призывом к свободной и справедливой торговле, а не осуждением пошлин во всех формах.
"Их реклама должна была быть немедленно удалена, но они позволили вчера показать ее вечером во время Мировой серии, зная, что это мошенничество. В связи с их серьёзным искажением фактов и враждебными действиями я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх той, что они платят сейчас", - написал он в соцсети Truth Social.
Верховный суд США назначил на 5 ноября слушание по делу о законности глобальных пошлин, введенных Трампом. Именно на это решение, по мнению Трампа, пыталась повлиять Канада.
Мировая экономика, США, КАНАДА, Дональд Трамп, Верховный суд
 
 
