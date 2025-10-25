В Амурской области заявили о готовности к приему туристов из Китая

https://1prime.ru/20251025/turizm-863918368.html

ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт - ПРАЙМ. Амурская область готова к приему туристов из Китая в рамках ожидаемого безвизового режима для граждан КНР, заявил в интервью РИА Новости губернатор Амурской области Василий Орлов. По словам Орлова, Амурская область давно предлагала себя в качестве пилотного региона для безвизового режима с КНР, и инициатива о введении безвиза для граждан Китая, отметил губернатор, в частности, исходила от Амурской области. "Более того, такой опыт у нас частично был, у нас был безвиз до ковида в рамках туристических поездок, мы умеем работать в рамках безвиза. Мы видим действительно большой рост турпотока в Китай и, соответственно, ждём с нетерпением, когда поедут китайские туристы к нам", - сказал он. Говоря о въездном туризме, Орлов отметил, что одним из наиболее важных вопросов является логистика. По словам главы региона, на сегодняшний день в Амурской области есть целый ряд инфраструктурных проектов. Губернатор добавил, что достраивается канатная дорога через Амур, завершается строительство пассажирского терминала в аэропорту Благовещенска, функционирует автомобильный мост. Кроме того, уже сформирована и традиционная инфраструктура, включая речную переправу через Амур. Орлов отметил, что очень важно обеспечить максимальный комфорт туристам и вообще любым гражданам при пересечении границы. "Поэтому мы горячо приветствуем решение о безвизе. Уверен, что он даст очень хороший рост с учётом нашего географического положения, абсолютно уверен, что мы сможем в полной мере реализовать эти решения руководства страны", - добавил он. В регионе, отметил Орлов, сегодня активно развивается гостиничная индустрия, строится еще одна пятизвездочная гостиница, которая должна быть готова к концу 2027 года. Амурская область, по словам губернатора, может многое показать китайскому туристу. "У нас более 50 музеев только в Благовещенске, создаются новые музеи, буквально две недели назад был открыт интерактивный современный музей для всеобщего доступа - Дом российско-китайской дружбы", - сказал Орлов. Регион также является привлекательным и для бизнес-туристов, отметил он. В марте 2026 года, в частности, в Амурской области должно начаться строительство экспоцентра, завершение строительства ожидается в 2028 году. "Его основная цель - показать весь потенциал Российской Федерации, регионов, экспортоориентированных компаний", - добавил собеседник агентства. МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. Президент РФ Владимир Путин 4 сентября заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.

