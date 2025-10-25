https://1prime.ru/20251025/turtsiya-863924592.html

В Турции ввели новые правила для общепита и торговли

АНКАРА, 25 окт – ПРАЙМ. Объекты общественного питания и торговли в Турции будут обязаны указывать цену товара до скидки и предоставлять клиентам прайс-лист, сообщила в субботу газета Karar со ссылкой на новое постановление министерства торговли республики. "Согласно новым правилам, размер скидки будет рассчитываться исходя из минимальной цены продукта за последние десять дней, и обе эти цены должны быть указаны на этикетках", — говорится в публикации. Отмечается, что для удобства потребителей прейскуранты по-прежнему должны размещаться на столах и у входа в заведения. "На столах предпочтительно будет использовать штрих-код с доступом к ценам, однако по требованию потребителя обязательным останется предоставление отдельного бумажного прайс-листа", — уточняет издание.

