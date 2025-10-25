Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции ввели новые правила для общепита и торговли - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251025/turtsiya-863924592.html
В Турции ввели новые правила для общепита и торговли
В Турции ввели новые правила для общепита и торговли - 25.10.2025, ПРАЙМ
В Турции ввели новые правила для общепита и торговли
Объекты общественного питания и торговли в Турции будут обязаны указывать цену товара до скидки и предоставлять клиентам прайс-лист, сообщила в субботу газета... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T11:55+0300
2025-10-25T11:55+0300
бизнес
турция
продукты питания
общепит
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863924265_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_4cfcdfd11f2f31467580961cebe56e0a.jpg
АНКАРА, 25 окт – ПРАЙМ. Объекты общественного питания и торговли в Турции будут обязаны указывать цену товара до скидки и предоставлять клиентам прайс-лист, сообщила в субботу газета Karar со ссылкой на новое постановление министерства торговли республики. "Согласно новым правилам, размер скидки будет рассчитываться исходя из минимальной цены продукта за последние десять дней, и обе эти цены должны быть указаны на этикетках", — говорится в публикации. Отмечается, что для удобства потребителей прейскуранты по-прежнему должны размещаться на столах и у входа в заведения. "На столах предпочтительно будет использовать штрих-код с доступом к ценам, однако по требованию потребителя обязательным останется предоставление отдельного бумажного прайс-листа", — уточняет издание.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863924265_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_be81cfb15f7e45277a93122cb9ce40e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, турция, продукты питания, общепит
Бизнес, ТУРЦИЯ, продукты питания, общепит
11:55 25.10.2025
 
В Турции ввели новые правила для общепита и торговли

Минторг Турции обязал общепит и магазины указывать цену товара до скидки

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТуристы во время прогулки в городе Кемере в Турции
Туристы во время прогулки в городе Кемере в Турции - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 25 окт – ПРАЙМ. Объекты общественного питания и торговли в Турции будут обязаны указывать цену товара до скидки и предоставлять клиентам прайс-лист, сообщила в субботу газета Karar со ссылкой на новое постановление министерства торговли республики.
"Согласно новым правилам, размер скидки будет рассчитываться исходя из минимальной цены продукта за последние десять дней, и обе эти цены должны быть указаны на этикетках", — говорится в публикации.
Отмечается, что для удобства потребителей прейскуранты по-прежнему должны размещаться на столах и у входа в заведения.
"На столах предпочтительно будет использовать штрих-код с доступом к ценам, однако по требованию потребителя обязательным останется предоставление отдельного бумажного прайс-листа", — уточняет издание.
 
БизнесТУРЦИЯпродукты питанияобщепит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала