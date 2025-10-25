Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция в 2025 году ожидает доходы от туризма в размере $63 млрд - 25.10.2025
Турция в 2025 году ожидает доходы от туризма в размере $63 млрд
Турция в 2025 году ожидает доходы от туризма в размере $63 млрд - 25.10.2025, ПРАЙМ
Турция в 2025 году ожидает доходы от туризма в размере $63 млрд
Турция в 2025 году ожидает доходы от туризма в размере около 63 миллиардов долларов, что соответствует цели среднесрочной программы и близко к прошлогоднему... | 25.10.2025, ПРАЙМ
АНКАРА, 25 окт – ПРАЙМ. Турция в 2025 году ожидает доходы от туризма в размере около 63 миллиардов долларов, что соответствует цели среднесрочной программы и близко к прошлогоднему показателю в 61 миллиард долларов, заявила председатель Ассоциации инвесторов туризма Турции (TTYD) Оя Нарин. Турция за первое полугодие 2025 года побила рекорд по доходам от туризма, рассчитывает на 64 миллиарда долларов дохода к концу года, заявил в конце сентября президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Глава TTYD отметила, что год начался для туризма успешно, однако мировой кризис — в том числе последствия конфликта между Россией и Украиной — привел к замедлению, которое затем сменилось ростом c июня. "Мы наблюдаем уверенный рост в последние два квартала. Ожидаем, что доходы от туризма, составившие 61 миллиард долларов в прошлом году, достигнут аналогичного уровня в этом году, что соответствует целевому показателю среднесрочного плана в 63 миллиарда долларов. Это очень успешный показатель. За последние 10 лет мировой туризм вырос примерно на 40%, тогда как Турция увеличила объемы почти на 90%. Мы гордимся нашим сектором и нашими достижениями", - приводит слова Нарин госагентство Anadolu. Нарин заявила, что глобальный туристический рынок достиг масштаба в 10 триллионов долларов, а по объему отраслей занимает 3-е место после энергетики и сельского хозяйства. "Глобальный туризм продолжит расти. Поэтому нам необходимо заложить для этого основу. Здесь есть большие перспективы как в плане человеческих ресурсов, так и с точки зрения инвестиционного климата и финансовых моделей", - отметила она. Турция, по словам главы TTYD, уже занимает 4-е место среди наиболее сильных туристических рынков. "Чтобы удержаться в первой пятерке и продолжать вклад в экономику, мы, как НПО, вместе с государством и министерством активно работаем над этим", - указала она. Доходы Турции от туризма за первую половину 2025 года стали рекордными, превысив 25,7 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Согласно статистике, государство за шесть месяцев посетили более 21,3 миллиона иностранных туристов, что на 1,1% ниже показателей 2024 года. Если учитывать прибывших в республику постоянно проживающих за границей турок-туристов, то показатели этого года почти на 1% выше прошлого года.
19:49 25.10.2025
 
Турция в 2025 году ожидает доходы от туризма в размере $63 млрд

Турция сохраняет цель по доходам от туризма в $63 млрд в 2025 году

АНКАРА, 25 окт – ПРАЙМ. Турция в 2025 году ожидает доходы от туризма в размере около 63 миллиардов долларов, что соответствует цели среднесрочной программы и близко к прошлогоднему показателю в 61 миллиард долларов, заявила председатель Ассоциации инвесторов туризма Турции (TTYD) Оя Нарин.
Турция за первое полугодие 2025 года побила рекорд по доходам от туризма, рассчитывает на 64 миллиарда долларов дохода к концу года, заявил в конце сентября президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава TTYD отметила, что год начался для туризма успешно, однако мировой кризис — в том числе последствия конфликта между Россией и Украиной — привел к замедлению, которое затем сменилось ростом c июня.
"Мы наблюдаем уверенный рост в последние два квартала. Ожидаем, что доходы от туризма, составившие 61 миллиард долларов в прошлом году, достигнут аналогичного уровня в этом году, что соответствует целевому показателю среднесрочного плана в 63 миллиарда долларов. Это очень успешный показатель. За последние 10 лет мировой туризм вырос примерно на 40%, тогда как Турция увеличила объемы почти на 90%. Мы гордимся нашим сектором и нашими достижениями", - приводит слова Нарин госагентство Anadolu.
Нарин заявила, что глобальный туристический рынок достиг масштаба в 10 триллионов долларов, а по объему отраслей занимает 3-е место после энергетики и сельского хозяйства.
"Глобальный туризм продолжит расти. Поэтому нам необходимо заложить для этого основу. Здесь есть большие перспективы как в плане человеческих ресурсов, так и с точки зрения инвестиционного климата и финансовых моделей", - отметила она.
Турция, по словам главы TTYD, уже занимает 4-е место среди наиболее сильных туристических рынков.
"Чтобы удержаться в первой пятерке и продолжать вклад в экономику, мы, как НПО, вместе с государством и министерством активно работаем над этим", - указала она.
Доходы Турции от туризма за первую половину 2025 года стали рекордными, превысив 25,7 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Согласно статистике, государство за шесть месяцев посетили более 21,3 миллиона иностранных туристов, что на 1,1% ниже показателей 2024 года. Если учитывать прибывших в республику постоянно проживающих за границей турок-туристов, то показатели этого года почти на 1% выше прошлого года.
СМИ сообщили об "оживлении" шопинг-туризма в Турции
