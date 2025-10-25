https://1prime.ru/20251025/ukhta-863925906.html

В аэропорту Ухты ввели ограничения на полеты

В аэропорту Ухты ввели ограничения на полеты - 25.10.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Ухты ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ухты, сообщила Росавиация. | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T12:34+0300

2025-10-25T12:34+0300

2025-10-25T12:34+0300

бизнес

росавиация

воздушный транспорт

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ухты, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ухты. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.

бизнес, росавиация, воздушный транспорт