В аэропорту Ухты ввели ограничения на полеты
В аэропорту Ухты ввели ограничения на полеты
2025-10-25T12:34+0300
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ухты, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ухты. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
