https://1prime.ru/20251025/ukhta-863927396.html
В аэропорту Ухты сняли ограничения на полеты
В аэропорту Ухты сняли ограничения на полеты - 25.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Ухты сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ухты, сообщила Росавиация. | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T13:39+0300
2025-10-25T13:39+0300
2025-10-25T13:39+0300
бизнес
росавиация
воздушный транспорт
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_bac0918144e0a02fc354ade155892d64.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ухты, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ухта. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_78693bffb9f71bacdb7df9b1c938e7b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, росавиация, воздушный транспорт, россия
Бизнес, Росавиация, Воздушный транспорт, РОССИЯ
В аэропорту Ухты сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временныеограничения на полеты в аэропорту Ухты