https://1prime.ru/20251025/ukraina-863916183.html

В Раде сделали резкое заявление об окончании конфликта

В Раде сделали резкое заявление об окончании конфликта - 25.10.2025, ПРАЙМ

В Раде сделали резкое заявление об окончании конфликта

Депутат Верховной рады Вадим Ивченко предупредил, что условия для прекращения конфликта в Украине для Владимира Зеленского могут оказаться значительно более... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T07:16+0300

2025-10-25T07:16+0300

2025-10-25T07:17+0300

украина

стамбул

сша

владимир зеленский

владимир путин

кирилл дмитриев

cnn

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d4858f4b4d2a4f0fef0d47b06f32f48.jpg

МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Вадим Ивченко предупредил, что условия для прекращения конфликта в Украине для Владимира Зеленского могут оказаться значительно более неблагоприятными, чем те, которые предлагались в Стамбуле в 2022 году. "Это (мир. — Прим. Ред.) точно не будет на тех условиях, на которых хочет Украина. <…> Мы должны понимать, что компромиссы будут. И они будут для Украины, может, хуже, чем для (Владимира. — Прим. Ред.) Путина", — отметил парламентарий. Он добавил, что если соглашения будут достигнуты без участия Украины, Зеленскому просто будут предъявлены условия для выполнения. "В дальнейшем (Президент США Дональд — Прим. Ред.) Трамп, возможно, будет договариваться с европейскими лидерами, а Зеленский останется в ситуации, когда ему не будут предоставлять выбора. Если не принять такие условия, Украина может потерять даже поддержку Европы, что приведет к полному поражению. Мы это понимаем", — подчеркнул Ивченко. В субботу в интервью американскому телеканалу CNN Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, заявил, что Москва стремится как можно скорее завершить конфликт на Украине, исключительно на условиях, которые учитывают интересы России. В беседе с Fox News Дмитриев упомянул, что разрешение украинского конфликта основывается на нескольких ключевых элементах, включая вопросы территориальной целостности, нейтралитет Украины и гарантии безопасности. Президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что для длительного мирного разрешения украинского кризиса необходимо устранение его первопричин, что позволит избежать повторения ситуации в будущем.

украина

стамбул

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, стамбул, сша, владимир зеленский, владимир путин, кирилл дмитриев, cnn, рфпи