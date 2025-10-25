https://1prime.ru/20251025/ukraina-863924854.html

Город Лозовая в Харьковской области оказался частично обесточен

Город Лозовая в Харьковской области оказался частично обесточен

2025-10-25T12:07+0300

харьковская область

украина

харьков

в мире

МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Город Лозовая, расположенный в южной части Харьковской области Украины, частично обесточен после повреждения критической инфраструктуры, сообщил мэр Сергей Зеленский. При этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь. "В настоящее время обесточена большая часть Лозовой", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Ранее в субботу украинский телеканал "24 канал" сообщал о серии взрывов в окрестностях Харькова.

харьковская область, украина, харьков, в мире