Город Лозовая в Харьковской области оказался частично обесточен - 25.10.2025
Город Лозовая в Харьковской области оказался частично обесточен
Город Лозовая в Харьковской области оказался частично обесточен - 25.10.2025, ПРАЙМ
Город Лозовая в Харьковской области оказался частично обесточен
Город Лозовая, расположенный в южной части Харьковской области Украины, частично обесточен после повреждения критической инфраструктуры, сообщил мэр Сергей... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T12:07+0300
2025-10-25T12:07+0300
харьковская область
украина
харьков
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82200/05/822000505_0:112:2501:1518_1920x0_80_0_0_fc37806b4ea6d4f70701d57d6d05eaf7.jpg
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Город Лозовая, расположенный в южной части Харьковской области Украины, частично обесточен после повреждения критической инфраструктуры, сообщил мэр Сергей Зеленский. При этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь. "В настоящее время обесточена большая часть Лозовой", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Ранее в субботу украинский телеканал "24 канал" сообщал о серии взрывов в окрестностях Харькова.
харьковская область
украина
харьков
харьковская область, украина, харьков, в мире
Харьковская область, УКРАИНА, ХАРЬКОВ, В мире
12:07 25.10.2025
 
Город Лозовая в Харьковской области оказался частично обесточен

Мэр Лозовой Зеленский сообщил, что большая часть города осталась без света

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Город Лозовая, расположенный в южной части Харьковской области Украины, частично обесточен после повреждения критической инфраструктуры, сообщил мэр Сергей Зеленский.
При этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
"В настоящее время обесточена большая часть Лозовой", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу украинский телеканал "24 канал" сообщал о серии взрывов в окрестностях Харькова.
Харьковская область УКРАИНА ХАРЬКОВ В мире
 
 
