Reuters: США поддержали использование ЕС активов России на оружие для ВСУ

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. США поддерживают использование Евросоюзом замороженных активов РФ для закупки американского оружия для Киева, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников. "Чиновники США сообщили европейским коллегам, что они поддерживают использование Евросоюзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева", - говорится в сообщении.

