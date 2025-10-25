Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters: США поддержали использование ЕС активов России на оружие для ВСУ - 25.10.2025
Вооружения
Reuters: США поддержали использование ЕС активов России на оружие для ВСУ
Reuters: США поддержали использование ЕС активов России на оружие для ВСУ - 25.10.2025, ПРАЙМ
Reuters: США поддержали использование ЕС активов России на оружие для ВСУ
США поддерживают использование Евросоюзом замороженных активов РФ для закупки американского оружия для Киева, передаёт агентство Reuters со ссылкой на... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T15:11+0300
2025-10-25T15:13+0300
вооружения
россия
сша
рф
киев
ес
поставки оружия украине
всу
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. США поддерживают использование Евросоюзом замороженных активов РФ для закупки американского оружия для Киева, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников. "Чиновники США сообщили европейским коллегам, что они поддерживают использование Евросоюзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева", - говорится в сообщении.
4.7
россия, сша, рф, киев, ес, поставки оружия украине, всу
Вооружения, РОССИЯ, США, РФ, Киев, ЕС, поставки оружия Украине, ВСУ
15:11 25.10.2025 (обновлено: 15:13 25.10.2025)
 
Reuters: США поддержали использование ЕС активов России на оружие для ВСУ

Reuters: США поддерживают использование ЕС активов РФ для закупки оружия для Киева

© РИА Новости . Стрингер
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. США поддерживают использование Евросоюзом замороженных активов РФ для закупки американского оружия для Киева, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников.
"Чиновники США сообщили европейским коллегам, что они поддерживают использование Евросоюзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева", - говорится в сообщении.
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
СМИ: США уведомили Европу о нежелании использовать российские активы
20 октября, 18:48
 
Вооружения
 
 
