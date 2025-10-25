https://1prime.ru/20251025/ukraina-863929177.html
Reuters: США поддержали использование ЕС активов России на оружие для ВСУ
Reuters: США поддержали использование ЕС активов России на оружие для ВСУ - 25.10.2025, ПРАЙМ
Reuters: США поддержали использование ЕС активов России на оружие для ВСУ
США поддерживают использование Евросоюзом замороженных активов РФ для закупки американского оружия для Киева, передаёт агентство Reuters со ссылкой на... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T15:11+0300
2025-10-25T15:11+0300
2025-10-25T15:13+0300
вооружения
россия
сша
рф
киев
ес
поставки оружия украине
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_971afcef2efc960fd6062e0257898890.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. США поддерживают использование Евросоюзом замороженных активов РФ для закупки американского оружия для Киева, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников. "Чиновники США сообщили европейским коллегам, что они поддерживают использование Евросоюзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251020/ssha-863726783.html
сша
рф
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9324efabef9f40f80c21a4794808788b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, киев, ес, поставки оружия украине, всу
Вооружения, РОССИЯ, США, РФ, Киев, ЕС, поставки оружия Украине, ВСУ
Reuters: США поддержали использование ЕС активов России на оружие для ВСУ
Reuters: США поддерживают использование ЕС активов РФ для закупки оружия для Киева