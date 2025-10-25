https://1prime.ru/20251025/volgograd-863922184.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщила Росавиация.
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщила Росавиация. Ограничения на работу волгоградского аэропорта были введены в 4.37 мск. "Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
