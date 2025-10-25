https://1prime.ru/20251025/vzlom-863931319.html

Опрос показал, сколько россиян сталкивались со взломом аккаунтов в соцсетях

Опрос показал, сколько россиян сталкивались со взломом аккаунтов в соцсетях - 25.10.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян сталкивались со взломом аккаунтов в соцсетях

Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом аккаунтов в соцсетях, а каждый десятый - со взломом личной или корпоративной почты, следует из результатов... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T16:49+0300

2025-10-25T16:49+0300

2025-10-25T16:49+0300

технологии

общество

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом аккаунтов в соцсетях, а каждый десятый - со взломом личной или корпоративной почты, следует из результатов исследования "Контур.Эгиды" и Staffcop, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Двенадцать процентов россиян пережили взлом аккаунтов в соцсетях, 10% - взлом личной или корпоративной почты, 9% сталкивались с поддельными сайтами магазинов или служб доставки, а 8% теряли устройства с данными. Только 10% респондентов заявили, что никогда не сталкивались с цифровыми угрозами", - говорится в исследовании. Исходя из итогов исследования, в число самых распространенных киберинцидентов, которые случались с россиянами, вошли мошеннические звонки, вирусы, вредоносные программы, фишинговые письма и мошенничество в мессенджерах. Самыми неприятными последствиями столкновения с хакерами или кибермошенниками респонденты назвали финансовые убытки, потерю личных документов и утрату доступа к аккаунтам, подчеркивается по результатам исследования. Для каждого пятого неприятное последствие - потеря личных фотографий и сообщений, а для каждого седьмого - утрата рабочих документов, проектов и отчетов, уточняется по итогам исследования. "Рабочее и личное пространства остаются тесно переплетенными, что создает дополнительные риски. 52% респондентов обсуждают рабочие темы с близкими, но без деталей, 16% регулярно делятся подробностями проектов с друзьями и семьей, и только 32% принципиально не обсуждают рабочие вопросы за пределами офиса", - отмечают аналитики. Если возникают киберинциденты, каждый второй россиянин старается справиться своими силами, еще 27% обращаются за помощью к коллегам, 14% - к друзьям и знакомым, при этом только 8% идут к ИТ- и ИБ-специалистам компании, заключается по результатам исследования. Исследование проводилось в сентябре среди 1201 сотрудника российских компаний в городах-миллионниках. Процент погрешности не приводится.

https://1prime.ru/20251022/t-bank-863791812.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , финансы