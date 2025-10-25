https://1prime.ru/20251025/yemen-863919958.html
Россия и Йемен планируют провести заседание межправкомиссии
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россия и Йемен планируют провести заседание межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, заявил в интервью РИА Новости посол России в Йемене Евгений Кудров. "Нельзя не приветствовать стремление обеих стран наконец провести полноценное заседание МПК, однако для достижения необходимого результата нужна качественная подготовка. Надеемся, что заинтересованные министерства и ведомства с обеих сторон в ближайшее время смогут прийти к такому решению, а посольство Российской Федерации всегда обеспечит содействие МПК в рамках своей компетенции", - сказал Кудров агентству. Он напомнил, что в сентябре состоялась встреча сопредседателей постоянной российско-йеменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которой был затронут широкий круг вопросов, включая взаимодействие в сферах энергетики, медицины, образования, транспорта и торговли.
