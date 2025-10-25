Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Йемен планируют провести заседание межправкомиссии - 25.10.2025, ПРАЙМ
Россия и Йемен планируют провести заседание межправкомиссии
Россия и Йемен планируют провести заседание межправкомиссии - 25.10.2025, ПРАЙМ
Россия и Йемен планируют провести заседание межправкомиссии
Россия и Йемен планируют провести заседание межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, заявил в интервью РИА Новости посол... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T09:43+0300
2025-10-25T09:43+0300
экономика
россия
йемен
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/30/842813064_0:121:2329:1431_1920x0_80_0_0_da42089eacf227e8264e74b9024b12fc.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россия и Йемен планируют провести заседание межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, заявил в интервью РИА Новости посол России в Йемене Евгений Кудров. "Нельзя не приветствовать стремление обеих стран наконец провести полноценное заседание МПК, однако для достижения необходимого результата нужна качественная подготовка. Надеемся, что заинтересованные министерства и ведомства с обеих сторон в ближайшее время смогут прийти к такому решению, а посольство Российской Федерации всегда обеспечит содействие МПК в рамках своей компетенции", - сказал Кудров агентству. Он напомнил, что в сентябре состоялась встреча сопредседателей постоянной российско-йеменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которой был затронут широкий круг вопросов, включая взаимодействие в сферах энергетики, медицины, образования, транспорта и торговли.
йемен
2025
россия, йемен, торговля
Экономика, РОССИЯ, ЙЕМЕН, торговля
09:43 25.10.2025
 
Россия и Йемен планируют провести заседание межправкомиссии

Кудров: РФ и Йемен планируют провести заседание межправкомиссии по торговле и экономике

CC BY-SA 2.0 / SHERWOOD / Yemen LandscapeЙемен
Йемен - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Йемен. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / SHERWOOD / Yemen Landscape
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россия и Йемен планируют провести заседание межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, заявил в интервью РИА Новости посол России в Йемене Евгений Кудров.
"Нельзя не приветствовать стремление обеих стран наконец провести полноценное заседание МПК, однако для достижения необходимого результата нужна качественная подготовка. Надеемся, что заинтересованные министерства и ведомства с обеих сторон в ближайшее время смогут прийти к такому решению, а посольство Российской Федерации всегда обеспечит содействие МПК в рамках своей компетенции", - сказал Кудров агентству.
Он напомнил, что в сентябре состоялась встреча сопредседателей постоянной российско-йеменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которой был затронут широкий круг вопросов, включая взаимодействие в сферах энергетики, медицины, образования, транспорта и торговли.
 
ЭкономикаРОССИЯЙЕМЕНторговля
 
 
