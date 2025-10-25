https://1prime.ru/20251025/yemen-863920629.html
Российский посол оценил ситуацию с продовольствием в Йемене
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Йемен переживает, возможно, наиболее тяжелый этап своей истории с точки зрения гуманитарной ситуации, более 17 миллионов жителей страны сталкиваются с острой нехваткой еды и питьевой воды, заявил РИА Новости посол России в Йемене Евгений Кудров. "Поставки российского продовольствия в Йеменскую Республику – вопрос важный и насущный. Йемен переживает, возможно, наиболее тяжелый этап своей истории. Население республики, по оценкам экспертов, уже преодолело отметку в 40 миллионов, но в то же время, по данным различных международных организаций, более 17 миллионов жителей сталкиваются с острой нехваткой еды и безопасной питьевой воды", - сказал он. Он добавил, что на территории, подконтрольной Руководящему президентскому совету (РПС), более 4 миллионов человек голодают, и, согласно отчетам ооновских структур, ситуация не становится лучше. "Если говорить честно, то происходит явная деградация на данном направлении. Так, в связи со значительным сокращением финансирования международных проектов в этой сфере Всемирная продовольственная программа уже в конце прошлого (2024 - ред.) года сменила стратегию работы в регионе и перешла от "общей продовольственной помощи" к "целевой экстренной продовольственной помощи", что подразумевает повышение требований для получения нуждающимися йеменцами помощи", - отметил посол. Дипломат рассказал, что Российская Федерация является лидирующим мировым экспортером зерна, а Йемен традиционно входит в десятку импортеров российской зерновой продукции. "В рекордный для отечественного сельского хозяйства прошлый год, когда весь российский экспорт зерна составил 72 миллиона тонн, 2 миллиона тонн мы поставили Йемену. Будем внимательно следить за оценками объема поставок за нынешний год", - заключил Кудров. Йемен переживает затяжной конфликт между международно признанным правительством и шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), который привел к катастрофическим последствиям: ООН называет ситуацию в стране одним из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. С сентября 2014 года "Ансар Алла" контролирует большинство провинций в центре и на севере Йемена, включая Сану. В ответ арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала 26 марта 2015 года военную операцию в поддержку правительственных войск для возвращения утраченных территорий. По данным отчетов ООН на конец 2021 года, конфликт унес жизни 377 тысяч человек, нанес экономике Йемена совокупный ущерб в размере 126 миллиардов долларов, а около 80% населения государства (примерно 35 миллионов человек) нуждаются в гуманитарной помощи.
