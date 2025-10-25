https://1prime.ru/20251025/yemen-863921276.html

Россия надеется провести исследование морских биоресурсов у берегов Йемена

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россия надеется, что власти в Йемене смогут снять основные риски для проведения российскими учеными научного исследования запасов морских биоресурсов у берегов Йемена в рамках Большой африканской экспедиции 2024-2026 годов, заявил РИА Новости посол РФ в Йемене Евгений Кудров. "В последний раз подобные исследования проводились еще в конце прошлого века. Знаем о заинтересованности властей Йеменской Республики в осуществлении таких работ. Показательно, в частности, что первый двусторонний документ, подписанный между нашими странами на новом этапе сотрудничества, касался именно рыболовства", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в сентябре 2024 года на полях выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий и международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге был заключен меморандум о взаимопонимании в области рыболовства и рыбного хозяйства. "Насколько я знаю, в ходе той встречи российская сторона обозначила возможность провести научное исследование запасов морских биоресурсов у берегов Йемена в рамках Большой африканской экспедиции 2024-2026 годов... Последний этап экспедиции из Омана в Эритрею будет проходить через Аденский залив", - отметил Кудров. Дипломат пояснил, что камнем преткновения для проведения такого исследования стала просьба к международно признанным властям Йемена о гарантиях безопасности для судна СТМ К-1704 "Атлантида". На данный момент в российском посольстве в Йемене наблюдают целый ряд факторов, которые могут стать катализатором угроз для международного судоходства в указанной акватории, добавил он. "Сейчас научно-исследовательское судно "Атлантида" находится в водах Сьерра-Леоне, до Йемена нашим ученым еще далеко. Очень надеюсь, что к моменту прибытия экспедиции в Аденский залив основные риски удастся снять", - заключил Кудров. Йемен переживает затяжной конфликт между международно признанным правительством и шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), который привел к катастрофическим последствиям: ООН называет ситуацию в стране одним из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. С сентября 2014 года "Ансар Алла" контролирует большинство провинций в центре и на севере Йемена, включая Сану. В ответ арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала 26 марта 2015 года военную операцию в поддержку правительственных войск для возвращения утраченных территорий. По данным отчетов ООН на конец 2021 года, конфликт унес жизни 377 тысяч человек, нанес экономике Йемена совокупный ущерб в размере 126 миллиардов долларов, а около 80% населения государства (примерно 35 миллионов человек) нуждаются в гуманитарной помощи.

