https://1prime.ru/20251025/zaes-863915304.html

На ЗАЭС призвали Киев прекратить обстрелы станции

На ЗАЭС призвали Киев прекратить обстрелы станции - 25.10.2025, ПРАЙМ

На ЗАЭС призвали Киев прекратить обстрелы станции

Предупреждение президента России украинским властям в отношении недопустимости обстрелов и ударов по Запорожской АЭС или ее инфраструктуре должны быть услышаны, | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T06:41+0300

2025-10-25T06:41+0300

2025-10-25T06:54+0300

энергетика

экономика

россия

украина

рф

киев

владимир путин

запорожская аэс

валдай

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863915304.jpg?1761364495

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - ПРАЙМ. Предупреждение президента России украинским властям в отношении недопустимости обстрелов и ударов по Запорожской АЭС или ее инфраструктуре должны быть услышаны, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Удары Украины по Запорожской АЭС - очень опасная практика, лучше ее прекратить, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Киев должен задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС, сказал президент России. "Мы, как работники атомной станции, надеемся, что голос разума был услышан, поскольку любые атаки объектов атомной энергетики могут быть непредсказуемыми. Станция изначально рассчитывалась в проектном режиме для работы в различных нештатных ситуациях, но никто не мог предположить, что она окажется в зоне боевых действий, никто не просчитывал это на уровне проекта", - сказала Яшина. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществлялось от резервных дизель-генераторов. В четверг, 23 октября, спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания, на Запорожской АЭС была возобновлена подача электроэнергии. Прецедентов в мировой атомной энергетике по столь продолжительному сроку работы АЭС от собственных резервных источников из-за отсутствия внешнего питания нет, сказала ранее РИА Новости Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

украина

рф

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, рф, киев, владимир путин, запорожская аэс, валдай, всу