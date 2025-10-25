https://1prime.ru/20251025/zapad-863930539.html

Титов рассказал, как Россия и Китай борются с давлением Запада

Титов рассказал, как Россия и Китай борются с давлением Запада - 25.10.2025, ПРАЙМ

Титов рассказал, как Россия и Китай борются с давлением Запада

Использование Россией и Китаем национальных валют при расчетах в торговле стало важным инструментом для борьбы с давлением государств Запада, заявил... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T16:10+0300

2025-10-25T16:10+0300

2025-10-25T16:10+0300

россия

мировая экономика

запад

китай

рф

борис титов

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938528_0:194:3055:1912_1920x0_80_0_0_92114ae6023af715b480d4e2d7a7b2b4.jpg

ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт - ПРАЙМ. Использование Россией и Китаем национальных валют при расчетах в торговле стало важным инструментом для борьбы с давлением государств Запада, заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Очень важным инструментом борьбы c давлением Запада стало то, что 95% расчетов в торговле между нашими странами осуществляются в национальных валютах. Это снизило зависимость от доллара США, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний", - сказал Титов, выступая в Шэньяне на III Российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества. По словам сопредседателя комитета, это создает надежную основу для дальнейшего укрепления партнерства между РФ и КНР, особенно в условиях общемировой нестабильности. Говоря о перспективах дальнейшего развития российско-китайской торговли, Титов уточнил, что пока сдерживающим фактором остается логистика. "Везти товары еще пока долго и достаточно дорого, но и здесь есть прогресс: заработали новые маршруты", - заключил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Согласно данным главного таможенного управления Китая, товарооборот КНР и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,8 миллиарда долларов, при этом товарооборот между странами по итогам первых девяти месяцев этого года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 163,6 миллиарда долларов. В Российской Федерации не раз подчеркивали, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20251009/putin-863345377.html

запад

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, запад, китай, рф, борис титов, владимир путин