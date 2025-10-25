Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии выступили с резким обвинением в адрес Зеленского - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251025/zelenskiy-863914219.html
В Германии выступили с резким обвинением в адрес Зеленского
В Германии выступили с резким обвинением в адрес Зеленского - 25.10.2025, ПРАЙМ
В Германии выступили с резким обвинением в адрес Зеленского
В центральной немецкой газете Die Welt говорится, что Владимир Зеленский демонстрирует тенденции к укреплению авторитарного правления. | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T04:15+0300
2025-10-25T04:15+0300
мировая экономика
общество
украина
киев
одесса
владимир зеленский
виталий кличко
дональд трамп
die welt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. В центральной немецкой газете Die Welt говорится, что Владимир Зеленский демонстрирует тенденции к укреплению авторитарного правления."Его (Зеленского. — Прим. Ред.) внутренняя политика все больше склоняется к авторитаризму. После парламентских выборов пять лет назад он вступил в должность президента Украины благодаря победе своей партии "Слуга народа". С тех пор Зеленский пытается взять под контроль крупные города Украины", — говорится в материале.Акцентируется внимание на том, как президент стремится сосредоточить власть, особенно в Киеве, где его отношения с мэром Виталием Кличко остаются напряжёнными. По утверждению автора статьи, недавняя акция по лишению украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова является сигналом Кличко и другим независимым мэрам о необходимости поддержки курса Зеленского для удержания позиций. 14 октября состоялось подписание указа Зеленским о лишении гражданства Труханова, экс-депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Труханов намерен оспаривать указ в суде, заявляя, что он не откажется от жизни в Украине и в Одессе. В прошлом он упоминал о предположениях относительно российского гражданства, отрицая их правдивость. В мае Виталий Кличко обвинил Зеленского в работе над авторитарной моделью правления, утверждая, что лишь его мировая известность благодаря боксерской карьере спасает его от политических расправ Зеленского. В январе Кличко сказал, что окружение президента планомерно ослабляет власть в Киеве, подрывая местное самоуправление. Он упомянул о блокировке восстановления инфраструктуры и домов, которая может дестабилизировать городское управление и угрожать безопасности. Президентские полномочия Зеленского истекают 20 мая 2024 года, однако выборы в Украине были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский высказался о том, что проведение выборов в настоящей обстановке несвоевременно. Ранее президент США Дональд Трамп высказывался о Зеленском как о "диктаторе без выборов", упоминая снижение его рейтинга до 4%.
https://1prime.ru/20251024/zelenskiy-863872082.html
https://1prime.ru/20251024/zelenskiy-863870177.html
https://1prime.ru/20251024/aktivy-863870908.html
украина
киев
одесса
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, киев, одесса, владимир зеленский, виталий кличко, дональд трамп, die welt
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, Одесса, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Дональд Трамп, Die Welt
04:15 25.10.2025
 
В Германии выступили с резким обвинением в адрес Зеленского

Welt: Зеленский все больше поддерживает авторитаризм

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. В центральной немецкой газете Die Welt говорится, что Владимир Зеленский демонстрирует тенденции к укреплению авторитарного правления.
"Его (Зеленского. — Прим. Ред.) внутренняя политика все больше склоняется к авторитаризму. После парламентских выборов пять лет назад он вступил в должность президента Украины благодаря победе своей партии "Слуга народа". С тех пор Зеленский пытается взять под контроль крупные города Украины", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Журналист раскритиковал Зеленского за слова о Путине и Трампе
Вчера, 07:28
Акцентируется внимание на том, как президент стремится сосредоточить власть, особенно в Киеве, где его отношения с мэром Виталием Кличко остаются напряжёнными.
По утверждению автора статьи, недавняя акция по лишению украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова является сигналом Кличко и другим независимым мэрам о необходимости поддержки курса Зеленского для удержания позиций.
14 октября состоялось подписание указа Зеленским о лишении гражданства Труханова, экс-депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Труханов намерен оспаривать указ в суде, заявляя, что он не откажется от жизни в Украине и в Одессе. В прошлом он упоминал о предположениях относительно российского гражданства, отрицая их правдивость.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
"Не заинтересован в победе": Зеленский сделал резкое заявление про Китай
Вчера, 05:18
В мае Виталий Кличко обвинил Зеленского в работе над авторитарной моделью правления, утверждая, что лишь его мировая известность благодаря боксерской карьере спасает его от политических расправ Зеленского.
В январе Кличко сказал, что окружение президента планомерно ослабляет власть в Киеве, подрывая местное самоуправление. Он упомянул о блокировке восстановления инфраструктуры и домов, которая может дестабилизировать городское управление и угрожать безопасности.
Президентские полномочия Зеленского истекают 20 мая 2024 года, однако выборы в Украине были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский высказался о том, что проведение выборов в настоящей обстановке несвоевременно. Ранее президент США Дональд Трамп высказывался о Зеленском как о "диктаторе без выборов", упоминая снижение его рейтинга до 4%.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
СМИ: Украина после саммита с участием Зеленского получила серьезный удар
Вчера, 06:33
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАКиевОдессаВладимир ЗеленскийВиталий КличкоДональд ТрампDie Welt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала