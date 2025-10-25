https://1prime.ru/20251025/zelenskiy-863914219.html

В Германии выступили с резким обвинением в адрес Зеленского

В Германии выступили с резким обвинением в адрес Зеленского

МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. В центральной немецкой газете Die Welt говорится, что Владимир Зеленский демонстрирует тенденции к укреплению авторитарного правления."Его (Зеленского. — Прим. Ред.) внутренняя политика все больше склоняется к авторитаризму. После парламентских выборов пять лет назад он вступил в должность президента Украины благодаря победе своей партии "Слуга народа". С тех пор Зеленский пытается взять под контроль крупные города Украины", — говорится в материале.Акцентируется внимание на том, как президент стремится сосредоточить власть, особенно в Киеве, где его отношения с мэром Виталием Кличко остаются напряжёнными. По утверждению автора статьи, недавняя акция по лишению украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова является сигналом Кличко и другим независимым мэрам о необходимости поддержки курса Зеленского для удержания позиций. 14 октября состоялось подписание указа Зеленским о лишении гражданства Труханова, экс-депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Труханов намерен оспаривать указ в суде, заявляя, что он не откажется от жизни в Украине и в Одессе. В прошлом он упоминал о предположениях относительно российского гражданства, отрицая их правдивость. В мае Виталий Кличко обвинил Зеленского в работе над авторитарной моделью правления, утверждая, что лишь его мировая известность благодаря боксерской карьере спасает его от политических расправ Зеленского. В январе Кличко сказал, что окружение президента планомерно ослабляет власть в Киеве, подрывая местное самоуправление. Он упомянул о блокировке восстановления инфраструктуры и домов, которая может дестабилизировать городское управление и угрожать безопасности. Президентские полномочия Зеленского истекают 20 мая 2024 года, однако выборы в Украине были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский высказался о том, что проведение выборов в настоящей обстановке несвоевременно. Ранее президент США Дональд Трамп высказывался о Зеленском как о "диктаторе без выборов", упоминая снижение его рейтинга до 4%.

