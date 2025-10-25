https://1prime.ru/20251025/zelenskiy-863915079.html

"Страшная беда": депутат Рады рассказал о том, что натворил Зеленский

МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского и его правительство в геноциде граждан Украины. "Сотни историй о том, как ТЦК избивают и отправляют на фронт тех, кто только что вернулся и проходит лечение! Людей со швами, с переломанными костями, с посттравматикой снова хватают, избивают, заталкивают в автобусы и везут на убой", — написал он в Telegram-канале.Парламентарий подчеркнул беспрецедентные масштабы насильственной мобилизации в стране и тяжелое положение войск ВСУ на передовой, где отсутствует как демобилизация, так и ротация. "И все это — не война за Родину, не борьба за справедливость. Это системное убийство собственного народа. Убийство руками режима. Виной этой страшной беде — Зеленский. Человек, который превратил страну в концлагерь, а украинцев — в расходный материал", — отмечено в его заявлении. В интернете появляются многочисленные кадры, на которых запечатлены случаи насильственной мобилизации в ВСУ: сотрудники украинских военкоматов забирают мужчин в микроавтобусах, часто применяя физическую силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее отмечал, что на Украине участились случаи злоупотреблений со стороны военкоматов. По его словам, военкомы зачастую превышают свои полномочия, избивают людей и спровоцируют дорожно-транспортные происшествия для остановки граждан. Тем временем в украинских и международных социальных сетях и средствах массовой информации все больше появляется призывов к гражданскому сопротивлению насильственной мобилизации. Закон, усиливающий мобилизацию на Украине, вступил в силу 18 мая 2024 года. Согласно документу, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате, лично явившись туда или зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если ее не видел лично призывник; датой "вручения" указывается день, когда в документе поставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе указано, что военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата или полиции. Сроки демобилизации документом не определены.

