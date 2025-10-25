Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никто не спрашивает": в США объяснили, что вымотало нервы Зеленскому - 25.10.2025
"Никто не спрашивает": в США объяснили, что вымотало нервы Зеленскому
"Никто не спрашивает": в США объяснили, что вымотало нервы Зеленскому - 25.10.2025, ПРАЙМ
"Никто не спрашивает": в США объяснили, что вымотало нервы Зеленскому
Американский политолог, хорошо знакомый с постсоветским пространством, Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала высказал мнение о том, что инициатива премьера... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T07:15+0300
2025-10-25T07:15+0300
мировая экономика
общество
киев
украина
великобритания
владимир зеленский
марк рютте
кир стармер
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Американский политолог, хорошо знакомый с постсоветским пространством, Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала высказал мнение о том, что инициатива премьера Великобритании Кира Стармера, касающаяся "коалиции желающих", не сможет помочь Киеву удержать текущую линию фронта. "Учитывая тот факт, что линия фронта неумолимо двигается, а коалиционные силы явно не горят желанием ее останавливать, то Киеву ничего не светит. Готов поспорить, что это действует на нервы Зеленскому", — заявил он. Эксперт отметил, что европейские страны не обращают внимание на мнение Украины и продолжают выдвигать новые требования в обмен на свою поддержку в борьбе с Россией. "Никто их (Украинцев. — Прим. Ред.) не спрашивает, как следует вести войну и все ли поставки отправляются в срок. Их голоса не учитываются. Давайте будем честными: европейцы давно навязывают свое мнение", — пояснил Доктороу.Политолог также считает, что "коалиция желающих" выбрала удобную тактику: не участвовать напрямую в боевых действиях, но активно снабжать Киев вооружением и боеприпасами. В пятницу в Лондоне состоялась встреча "коалиции желающих" в формате смешанного участия. На мероприятии присутствовали Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а еще 20 лидеров присоединились по видеосвязи. Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что ни один сценарий размещения войск стран НАТО на территории Украины не приемлем для России и может привести к резкому обострению конфликта. Ведомство ранее оценивало заявления о возможном размещении контингента стран-участниц альянса в Украине как провокацию к продолжению военных действий.
киев
украина
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
мировая экономика, общество , киев, украина, великобритания, владимир зеленский, марк рютте, кир стармер, нато, мид рф
Мировая экономика, Общество , Киев, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Кир Стармер, НАТО, МИД РФ
07:15 25.10.2025
 
"Никто не спрашивает": в США объяснили, что вымотало нервы Зеленскому

Доктороу: новый план "коалиции желающих" не спасет Киев от потери фронта

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Американский политолог, хорошо знакомый с постсоветским пространством, Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала высказал мнение о том, что инициатива премьера Великобритании Кира Стармера, касающаяся "коалиции желающих", не сможет помочь Киеву удержать текущую линию фронта.
"Учитывая тот факт, что линия фронта неумолимо двигается, а коалиционные силы явно не горят желанием ее останавливать, то Киеву ничего не светит. Готов поспорить, что это действует на нервы Зеленскому", — заявил он.
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
СМИ раскрыли, что "коалиция желающих" придумала новую тактику против России
04:23
Эксперт отметил, что европейские страны не обращают внимание на мнение Украины и продолжают выдвигать новые требования в обмен на свою поддержку в борьбе с Россией.
"Никто их (Украинцев. — Прим. Ред.) не спрашивает, как следует вести войну и все ли поставки отправляются в срок. Их голоса не учитываются. Давайте будем честными: европейцы давно навязывают свое мнение", — пояснил Доктороу.
Политолог также считает, что "коалиция желающих" выбрала удобную тактику: не участвовать напрямую в боевых действиях, но активно снабжать Киев вооружением и боеприпасами.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
СМИ раскрыли, как европейцы разрушили планы Зеленского против России
07:11
В пятницу в Лондоне состоялась встреча "коалиции желающих" в формате смешанного участия. На мероприятии присутствовали Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а еще 20 лидеров присоединились по видеосвязи.
Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что ни один сценарий размещения войск стран НАТО на территории Украины не приемлем для России и может привести к резкому обострению конфликта. Ведомство ранее оценивало заявления о возможном размещении контингента стран-участниц альянса в Украине как провокацию к продолжению военных действий.
Флаги США
"Сыты по горло": в США выступили со срочным предупреждением о России
05:51
 
Мировая экономикаОбществоКиевУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯВладимир ЗеленскийМарк РюттеКир СтармерНАТОМИД РФ
 
 
