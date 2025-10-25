https://1prime.ru/20251025/zelenskiy-863916005.html

"Никто не спрашивает": в США объяснили, что вымотало нервы Зеленскому

"Никто не спрашивает": в США объяснили, что вымотало нервы Зеленскому - 25.10.2025, ПРАЙМ

"Никто не спрашивает": в США объяснили, что вымотало нервы Зеленскому

Американский политолог, хорошо знакомый с постсоветским пространством, Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала высказал мнение о том, что инициатива премьера... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T07:15+0300

2025-10-25T07:15+0300

2025-10-25T07:15+0300

мировая экономика

общество

киев

украина

великобритания

владимир зеленский

марк рютте

кир стармер

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Американский политолог, хорошо знакомый с постсоветским пространством, Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала высказал мнение о том, что инициатива премьера Великобритании Кира Стармера, касающаяся "коалиции желающих", не сможет помочь Киеву удержать текущую линию фронта. "Учитывая тот факт, что линия фронта неумолимо двигается, а коалиционные силы явно не горят желанием ее останавливать, то Киеву ничего не светит. Готов поспорить, что это действует на нервы Зеленскому", — заявил он. Эксперт отметил, что европейские страны не обращают внимание на мнение Украины и продолжают выдвигать новые требования в обмен на свою поддержку в борьбе с Россией. "Никто их (Украинцев. — Прим. Ред.) не спрашивает, как следует вести войну и все ли поставки отправляются в срок. Их голоса не учитываются. Давайте будем честными: европейцы давно навязывают свое мнение", — пояснил Доктороу.Политолог также считает, что "коалиция желающих" выбрала удобную тактику: не участвовать напрямую в боевых действиях, но активно снабжать Киев вооружением и боеприпасами. В пятницу в Лондоне состоялась встреча "коалиции желающих" в формате смешанного участия. На мероприятии присутствовали Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а еще 20 лидеров присоединились по видеосвязи. Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что ни один сценарий размещения войск стран НАТО на территории Украины не приемлем для России и может привести к резкому обострению конфликта. Ведомство ранее оценивало заявления о возможном размещении контингента стран-участниц альянса в Украине как провокацию к продолжению военных действий.

https://1prime.ru/20251025/britaniya-863914536.html

https://1prime.ru/20251025/sammit-863915847.html

https://1prime.ru/20251025/ssha-863914912.html

киев

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , киев, украина, великобритания, владимир зеленский, марк рютте, кир стармер, нато, мид рф