"Никто не спрашивает": в США объяснили, что вымотало нервы Зеленскому
Доктороу: новый план "коалиции желающих" не спасет Киев от потери фронта
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Американский политолог, хорошо знакомый с постсоветским пространством, Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала высказал мнение о том, что инициатива премьера Великобритании Кира Стармера, касающаяся "коалиции желающих", не сможет помочь Киеву удержать текущую линию фронта.
"Учитывая тот факт, что линия фронта неумолимо двигается, а коалиционные силы явно не горят желанием ее останавливать, то Киеву ничего не светит. Готов поспорить, что это действует на нервы Зеленскому", — заявил он.
Эксперт отметил, что европейские страны не обращают внимание на мнение Украины и продолжают выдвигать новые требования в обмен на свою поддержку в борьбе с Россией.
"Никто их (Украинцев. — Прим. Ред.) не спрашивает, как следует вести войну и все ли поставки отправляются в срок. Их голоса не учитываются. Давайте будем честными: европейцы давно навязывают свое мнение", — пояснил Доктороу.
Политолог также считает, что "коалиция желающих" выбрала удобную тактику: не участвовать напрямую в боевых действиях, но активно снабжать Киев вооружением и боеприпасами.
В пятницу в Лондоне состоялась встреча "коалиции желающих" в формате смешанного участия. На мероприятии присутствовали Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а еще 20 лидеров присоединились по видеосвязи.
Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что ни один сценарий размещения войск стран НАТО на территории Украины не приемлем для России и может привести к резкому обострению конфликта. Ведомство ранее оценивало заявления о возможном размещении контингента стран-участниц альянса в Украине как провокацию к продолжению военных действий.