Журналист высмеял неудачный пиар Зеленского на встрече со Стармером - 25.10.2025
Журналист высмеял неудачный пиар Зеленского на встрече со Стармером
2025-10-25T21:08+0300
2025-10-25T21:08+0300
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Для постановочного фото с Владимиром Зеленским и премьером Великобритании Кииром Стармером специально организовали массовку, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."На снимке — внутренний двор, который обычно закрыт для посетителей. “Восторженную толпу” попросту привезли автобусами", — написал он.Боуз добавил, что происходящее вокруг фото напомнило ему "орвелловскую фантазию".Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" прошла в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Как уточняется, в британскую столицу лично прибыли Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, глава правительства Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще двадцать лидеров участвовали в переговорах дистанционно.
21:08 25.10.2025
 
Журналист высмеял неудачный пиар Зеленского на встрече со Стармером

Боуз: массовку для фото Зеленского и Стармера собрали искусственно

© AP Photo / Aaron Chown Владимир Зеленский и король Великобритании Карл III в Виндзорском замке
Владимир Зеленский и король Великобритании Карл III в Виндзорском замке
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Для постановочного фото с Владимиром Зеленским и премьером Великобритании Кииром Стармером специально организовали массовку, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"На снимке — внутренний двор, который обычно закрыт для посетителей. “Восторженную толпу” попросту привезли автобусами", — написал он.
Зеленский выступил с хитрым требованием к Европе
10:18
Боуз добавил, что происходящее вокруг фото напомнило ему "орвелловскую фантазию".
Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" прошла в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Как уточняется, в британскую столицу лично прибыли Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, глава правительства Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще двадцать лидеров участвовали в переговорах дистанционно.
"Никто не спрашивает": в США объяснили, что вымотало нервы Зеленскому
07:15
 
