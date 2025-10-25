https://1prime.ru/20251025/zelenskiy-863934230.html
Журналист высмеял неудачный пиар Зеленского на встрече со Стармером
Журналист высмеял неудачный пиар Зеленского на встрече со Стармером - 25.10.2025, ПРАЙМ
Журналист высмеял неудачный пиар Зеленского на встрече со Стармером
Для постановочного фото с Владимиром Зеленским и премьером Великобритании Кииром Стармером специально организовали массовку, сообщил ирландский журналист Чей... | 25.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Для постановочного фото с Владимиром Зеленским и премьером Великобритании Кииром Стармером специально организовали массовку, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."На снимке — внутренний двор, который обычно закрыт для посетителей. “Восторженную толпу” попросту привезли автобусами", — написал он.Боуз добавил, что происходящее вокруг фото напомнило ему "орвелловскую фантазию".Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" прошла в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Как уточняется, в британскую столицу лично прибыли Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, глава правительства Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще двадцать лидеров участвовали в переговорах дистанционно.
Журналист высмеял неудачный пиар Зеленского на встрече со Стармером
