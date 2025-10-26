Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Вылет рейса "Аэрофлота" из Ханты-Мансийска в Москву задержан в воскресенье из-за повреждения кромки двери самолета трапом наземных служб аэропорта: возникла необходимость замены воздушного судна на резервный борт, прибытие которого ожидается из Москвы, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что из-за замены воздушного судна в воскресенье в аэропорту города Ханты-Мансийск задержан вылет рейса SU-1383 компании "Аэрофлот" в Москву ("Шереметьево"). Планируемое время вылета - 13.55 (11.55 мск) в воскресенье. Отмечалось, что на рейс зарегистрировано 183 пассажира. Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. "Вылет рейса SU1383 Ханты-Мансийск - Москва за 26 октября задержан по причине повреждения кромки двери самолета трапом наземных служб аэропорта. Возникла необходимость замены воздушного судна на резервный борт, прилет которого ожидается из Москвы", - сообщили в "Аэрофлоте". Там добавили, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. "Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания", - рассказали в "Аэрофлоте".
11:11 26.10.2025
 
"Аэрофлот" объяснил задержку рейса из Ханты-Мансийска в Москву

Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Вылет рейса "Аэрофлота" из Ханты-Мансийска в Москву задержан в воскресенье из-за повреждения кромки двери самолета трапом наземных служб аэропорта: возникла необходимость замены воздушного судна на резервный борт, прибытие которого ожидается из Москвы, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что из-за замены воздушного судна в воскресенье в аэропорту города Ханты-Мансийск задержан вылет рейса SU-1383 компании "Аэрофлот" в Москву ("Шереметьево"). Планируемое время вылета - 13.55 (11.55 мск) в воскресенье. Отмечалось, что на рейс зарегистрировано 183 пассажира. Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
"Вылет рейса SU1383 Ханты-Мансийск - Москва за 26 октября задержан по причине повреждения кромки двери самолета трапом наземных служб аэропорта. Возникла необходимость замены воздушного судна на резервный борт, прилет которого ожидается из Москвы", - сообщили в "Аэрофлоте".
Там добавили, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.
"Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания", - рассказали в "Аэрофлоте".
Заголовок открываемого материала