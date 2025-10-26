Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251026/aeroport-863938119.html
Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов
Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов - 26.10.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов
Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении, говорится в релизе на сайте... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T07:49+0300
2025-10-26T07:49+0300
бизнес
экономика
вильнюс
литва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863938119.jpg?1761454149
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении, говорится в релизе на сайте воздушной гавани. Ранее аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении. "Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было снова открыто в 3.30 утра (4.30 мск, в ночь на воскресенье Литва перешла на зимнее время - ред.)", - говорится в сообщении. По данным аэропорта, приостановка работы затронула около 3,5 тысяч пассажиров и 25 рейсов. В среду аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, используемых для нелегальной доставки товаров через границу.
вильнюс
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, вильнюс, литва
Бизнес, Экономика, Вильнюс, ЛИТВА
07:49 26.10.2025
 
Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов

Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении, говорится в релизе на сайте воздушной гавани.
Ранее аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении.
"Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было снова открыто в 3.30 утра (4.30 мск, в ночь на воскресенье Литва перешла на зимнее время - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, приостановка работы затронула около 3,5 тысяч пассажиров и 25 рейсов.
В среду аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, используемых для нелегальной доставки товаров через границу.
 
ЭкономикаБизнесВильнюсЛИТВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала