Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов

Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов

2025-10-26T07:49+0300

вильнюс

литва

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении, говорится в релизе на сайте воздушной гавани. Ранее аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении. "Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было снова открыто в 3.30 утра (4.30 мск, в ночь на воскресенье Литва перешла на зимнее время - ред.)", - говорится в сообщении. По данным аэропорта, приостановка работы затронула около 3,5 тысяч пассажиров и 25 рейсов. В среду аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, используемых для нелегальной доставки товаров через границу.

