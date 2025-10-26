https://1prime.ru/20251026/aeroport-863938119.html
Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов
Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов
2025-10-26T07:49+0300
2025-10-26T07:49+0300
2025-10-26T07:49+0300
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки полетов из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении, говорится в релизе на сайте воздушной гавани.
Ранее аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении.
"Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было снова открыто в 3.30 утра (4.30 мск, в ночь на воскресенье Литва перешла на зимнее время - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, приостановка работы затронула около 3,5 тысяч пассажиров и 25 рейсов.
В среду аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, используемых для нелегальной доставки товаров через границу.
