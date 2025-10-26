https://1prime.ru/20251026/aeroport-863953423.html

В аэропорту Калуги второй раз за день ввели временные ограничения

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги во второй раз за воскресенье, сообщила Росавиация. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство. Ранее ограничения вводились в воскресенье около 16.00 мск и были сняты около 18.00.

