АСЕАН обновит соглашение о свободной торговле с КНР

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — ПРАЙМ. АСЕАН обновит соглашение о свободной торговле с Китаем, новая версия будет охватывать цифровую экономику и устранение нетарифных барьеров, заявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул на полях саммита АСЕАН. "Сотрудничество между АСЕАН и Китаем имеет большое значение, прежде всего потому, что Китай, как известно, по-прежнему является крупнейшим торговым партнёром АСЕАН и остаётся им уже много лет. Однако стоит отметить, что теперь и АСЕАН стал крупнейшим торговым партнёром Китая. То есть торговля между нами — это процесс в обе стороны. Поэтому важно продолжать пересматривать соглашение о свободной торговле (FTA), чтобы оно оставалось актуальным. Сейчас готовится "версия 3.0" — то есть третье обновление соглашения", - сообщил министр журналистам. По его словам, новая версия соглашения будет охватывать области, которые ранее не рассматривались - цифровую экономику, устойчивое развитие, а также регуляторные вопросы, стандарты и процедуры. "Также рассматриваются меры по устранению нетарифных барьеров. Подробности будут представлены завтра, но если кратко — эти изменения направлены на то, чтобы помочь компаниям с обеих сторон расширить сотрудничество", - добавил министр. Сегодня Малайзия подписала соглашение о взаимных тарифах с США, страна добилась снижения уровня тарифов с 25% до 19%.

