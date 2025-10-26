Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АСЕАН обновит соглашение о свободной торговле с КНР - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251026/asean--863945492.html
АСЕАН обновит соглашение о свободной торговле с КНР
АСЕАН обновит соглашение о свободной торговле с КНР - 26.10.2025, ПРАЙМ
АСЕАН обновит соглашение о свободной торговле с КНР
АСЕАН обновит соглашение о свободной торговле с Китаем, новая версия будет охватывать цифровую экономику и устранение нетарифных барьеров, заявил министр... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T15:51+0300
2025-10-26T15:51+0300
экономика
китай
малайзия
сша
мировая экономика
асеан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862464638_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aece109db9d243e0c4e4bdd42cca51c9.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — ПРАЙМ. АСЕАН обновит соглашение о свободной торговле с Китаем, новая версия будет охватывать цифровую экономику и устранение нетарифных барьеров, заявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул на полях саммита АСЕАН. "Сотрудничество между АСЕАН и Китаем имеет большое значение, прежде всего потому, что Китай, как известно, по-прежнему является крупнейшим торговым партнёром АСЕАН и остаётся им уже много лет. Однако стоит отметить, что теперь и АСЕАН стал крупнейшим торговым партнёром Китая. То есть торговля между нами — это процесс в обе стороны. Поэтому важно продолжать пересматривать соглашение о свободной торговле (FTA), чтобы оно оставалось актуальным. Сейчас готовится "версия 3.0" — то есть третье обновление соглашения", - сообщил министр журналистам. По его словам, новая версия соглашения будет охватывать области, которые ранее не рассматривались - цифровую экономику, устойчивое развитие, а также регуляторные вопросы, стандарты и процедуры. "Также рассматриваются меры по устранению нетарифных барьеров. Подробности будут представлены завтра, но если кратко — эти изменения направлены на то, чтобы помочь компаниям с обеих сторон расширить сотрудничество", - добавил министр. Сегодня Малайзия подписала соглашение о взаимных тарифах с США, страна добилась снижения уровня тарифов с 25% до 19%.
https://1prime.ru/20251026/overchuk-863943767.html
китай
малайзия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862464638_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1109e9b586e5cedfc9448abe3b609621.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, малайзия, сша, мировая экономика, асеан
Экономика, КИТАЙ, МАЛАЙЗИЯ, США, Мировая экономика, АСЕАН
15:51 26.10.2025
 
АСЕАН обновит соглашение о свободной торговле с КНР

АСЕАН обновит соглашение о свободной торговле с КНР, версия затронет нетарифные барьеры

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — ПРАЙМ. АСЕАН обновит соглашение о свободной торговле с Китаем, новая версия будет охватывать цифровую экономику и устранение нетарифных барьеров, заявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул на полях саммита АСЕАН.
"Сотрудничество между АСЕАН и Китаем имеет большое значение, прежде всего потому, что Китай, как известно, по-прежнему является крупнейшим торговым партнёром АСЕАН и остаётся им уже много лет. Однако стоит отметить, что теперь и АСЕАН стал крупнейшим торговым партнёром Китая. То есть торговля между нами — это процесс в обе стороны. Поэтому важно продолжать пересматривать соглашение о свободной торговле (FTA), чтобы оно оставалось актуальным. Сейчас готовится "версия 3.0" — то есть третье обновление соглашения", - сообщил министр журналистам.
По его словам, новая версия соглашения будет охватывать области, которые ранее не рассматривались - цифровую экономику, устойчивое развитие, а также регуляторные вопросы, стандарты и процедуры.
"Также рассматриваются меры по устранению нетарифных барьеров. Подробности будут представлены завтра, но если кратко — эти изменения направлены на то, чтобы помочь компаниям с обеих сторон расширить сотрудничество", - добавил министр.
Сегодня Малайзия подписала соглашение о взаимных тарифах с США, страна добилась снижения уровня тарифов с 25% до 19%.
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
На мероприятиях АСЕАН обсудят новые пошлины США, заявил Оверчук
13:05
 
ЭкономикаКИТАЙМАЛАЙЗИЯСШАМировая экономикаАСЕАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала