https://1prime.ru/20251026/ashan-863936868.html
"Ашан" зарегистрировал в России новый товарный знак
"Ашан" зарегистрировал в России новый товарный знак - 26.10.2025, ПРАЙМ
"Ашан" зарегистрировал в России новый товарный знак
"Ашан" зарегистрировал в России новый товарный знак в виде красного птенца, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T02:42+0300
2025-10-26T02:42+0300
2025-10-26T03:16+0300
бизнес
общество
россия
ашан
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863936868.jpg?1761437805
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Ашан" зарегистрировал в России новый товарный знак в виде красного птенца, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на новый логотип была подана в ведомство в октябре 2024 года. Через год Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак "Ашан" в виде красного птенца. Теперь под новым логотипом в России можно продавать продукты, косметику, парфюмерию, материалы для рисования, игрушки и прочие товары. При подаче документов в Роспатент российское подразделение "Ашана" рассказало РИА Новости, что в рамках постоянного расширения линейки товаров собственных торговых марок компания работает над развитием линейки продуктов для детей от трех до десяти лет под маркой "Ашан Красная птица Kids". По информации компании, главная особенность этой линейки – персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров. "Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, ашан, роспатент
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Ашан, Роспатент
"Ашан" зарегистрировал в России новый товарный знак
"Ашан" зарегистрировал товарный знак в виде красного птенца
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Ашан" зарегистрировал в России новый товарный знак в виде красного птенца, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на новый логотип была подана в ведомство в октябре 2024 года. Через год Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак "Ашан" в виде красного птенца.
Теперь под новым логотипом в России можно продавать продукты, косметику, парфюмерию, материалы для рисования, игрушки и прочие товары.
При подаче документов в Роспатент российское подразделение "Ашана" рассказало РИА Новости, что в рамках постоянного расширения линейки товаров собственных торговых марок компания работает над развитием линейки продуктов для детей от трех до десяти лет под маркой "Ашан Красная птица Kids".
По информации компании, главная особенность этой линейки – персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров.
"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.