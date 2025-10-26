https://1prime.ru/20251026/aviakompanii-863936450.html

Российские авиакомпании переходят на зимнее расписание

2025-10-26T00:21+0300

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российские авиакомпании переходят на зимнее расписание: они увеличивают число маршрутов по сравнению с предыдущей "зимой" и частоту полетов по ряду направлений, а также добавляют новые рейсы. Летнее и зимнее расписания являются сезонами, определенными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association). Авиакомпании переходят на зимнее расписание в последнее воскресенья октября. В этом году оно приходится на 26 октября. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вместе с перевозчиками из одноименной группы - "Россией" и лоукостером "Победа" - в этом сезоне увеличит количество маршрутов на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 283. Из них более 150 - минуя Москву. Внутри РФ запланировано 147 маршрутов, которые охватывают 65 городов России. Международная сеть в предстоящем сезоне - это 47 городов в 19 странах. По сравнению с зимним расписанием прошлого года, в предстоящем сезоне авиакомпании группы предложат новые рейсы, например, из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска в Краснодар, из Перми и Челябинска в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и т.д. Также увеличена частота рейсов, в том числе, из Москвы в Горно-Алтайск, Ереван, Гянджу, Нячанг, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, из Хабаровска и Новосибирска в город Санья (КНР), из Красноярска в Челябинск, Читу, Пекин, Сургут, Тюмень, из Москвы во Владикавказ, Махачкалу, Нальчик, Саратов, Гюмри, Самарканд, из Махачкалы - в Сургут и Дубай и др. Программа полетов к зарубежным местам отдыха из Москвы включает прямые рейсы в Анталью, Бангкок, Пхукет, Гоа, Дели, Гавану, Варадеро, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Абу-Даби, Дубай, Коломбо, Мале, Маэ, Пекин, Шанхай, Санью, Хошимин, Нячанг, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и др. Есть прямые рейсы из регионов РФ: в Бангкок и Пхукет из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска; в Санью из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Хабаровска; в Нячанг из Екатеринбурга, Владивостока, Иркутска, Новосибирска. S7 Airlines ("Сибирь") в зимнем расписании заложила перелеты по 133 направлениям из хабов авиакомпании. География полетов охватит 36 направлений из Москвы, 71 направление - из Новосибирска, 23 направления - из Иркутска и 8 направлений - из Владивостока. Перевозчик сообщал, что в зимнем сезоне значительно увеличит частоту полетов по ряду направлений. Так, программа полетов в Дубай из Москвы и Новосибирска станет ежедневной. Для путешественников из Сибири и Дальнего Востока расширяется полетная программа в Таиланд. Из Иркутска в Бангкок количество рейсов вырастет до 19 в неделю, а из Владивостока на курорты Королевства появятся прямые рейсы с 19 декабря. Также авиакомпания возобновляет регулярные рейсы из Иркутска на популярные курорты Таиланда и Китая - на Пхукет и в Гуанчжоу. В расписании появятся и новые направления: из Новосибирска и Иркутска в узбекский Андижан. Внутренняя маршрутная сеть тоже расширяется. Увеличивается частота полетов по таким направлениям, как рейсы из Москвы в Новокузнецк и Краснодар, из Новосибирска в Иркутск, Казань, Уфу и Нерюнгри, а также из Владивостока в Южно-Сахалинск. Авиакомпания Azur air с началом зимнего периода возобновляет прямое авиасообщение с островом Фукуок во Вьетнаме. Рейсы запланированы из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Самары. Также расширяется до 12 городов полетная программа в Камрань. Кроме того, новинками зимнего сезона станут рейсы на Пхукет из Минеральных Вод, Новокузнецка, Сургута и Тюмени. Всего в зимнем сезоне 2025/2026 годов Azur air обеспечит российским туристам прямые перелеты во Вьетнам (Нячанг, Фукуок), Таиланд (Пхукет, Паттайя) и Египет (Хургада, Шарм-Эль-Шейх). Таким образом, рейсы на самые популярные зарубежные курорты будут выполняться более чем из 20 городов России. География охватывает всю Россию: центральную и южную части страны, Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Зимнее расписание длится у авиакомпаний до последней субботы марта. В этом сезоне - по 28 марта 2026 года.

