Росавиация: персонал и техника готовы к работе в зимних условиях

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Персонал и техника гражданской авиации РФ готовы к работе в снегопад, морозы, метель и гололед, подготовлены запасы противообледенительных жидкостей, сообщила Росавиация. "Сегодня ночью гражданская авиация перешла на осенне-зимнее расписание (навигацию) – оно будет действовать до последней субботы марта 2026 года. Персонал и техника готовы к работе в снегопад и морозы, при метелях и в гололед. Подготовлены запасы реагентов и противообледенительных жидкостей", - говорится в Telegram-канале ведомства. Там уточнили, что к зимнему сезону перевозчики обновили также маршрутную сеть - внутри страны появятся дополнительные рейсы по популярным направлениям. Так, авиакомпании группы "Аэрофлот" предусмотрели широкую географию полетов для поездок из Москвы на зимние курорты России, а программа для Дальнего Востока охватит 12 городов. "Авиакомпания S7 (Сибирь) увеличит частоту полетов из Москвы в Новокузнецк и Краснодар, из Новосибирска в Иркутск, Казань, Уфу и Нерюнгри, а также из Владивостока в Южно-Сахалинск", - добавили в Росавиации. Ожидаются также новые маршруты по зарубежным направлениям, они пополнятся новыми рейсами, например, в Саудовскую Аравию – из Краснодара и Минеральных Вод. Также у пассажиров станет больше вариантов, для полетов из России в Китай и Узбекистан. В ведомстве перечислили топ-5 стран по количеству международных маршрутов для российских авиакомпаний в текущем зимнем сезоне. Возглавляет список Узбекистан (47 маршрутов), следом идут Таиланд (39 маршрутов) и Турция (38 маршрутов). Четвертое место делят Египет и Китай – по 30 маршрутов, а замыкает рейтинг Казахстан (26 маршрутов).

