Бессент: переговоры США и КНР создали успешные контуры для встречи лидеров

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что переговоры делегаций США и КНР в Малайзии создали "успешные контуры" для встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. "Я думаю, у нас есть очень успешные контуры для обсуждения лидерами в четверг", - заявил Бессент, комментируя прошедшие переговоры делегаций США и КНР, его слова передает агентство Рейтер. Трамп на следующей неделе встретится с Си Цзиньпином.

