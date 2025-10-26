Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бессент: переговоры США и КНР создали успешные контуры для встречи лидеров - 26.10.2025
Бессент: переговоры США и КНР создали успешные контуры для встречи лидеров
2025-10-26T10:30+0300
2025-10-26T10:30+0300
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что переговоры делегаций США и КНР в Малайзии создали "успешные контуры" для встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. "Я думаю, у нас есть очень успешные контуры для обсуждения лидерами в четверг", - заявил Бессент, комментируя прошедшие переговоры делегаций США и КНР, его слова передает агентство Рейтер. Трамп на следующей неделе встретится с Си Цзиньпином.
10:30 26.10.2025
 
Бессент: переговоры США и КНР создали успешные контуры для встречи лидеров

Бессент: переговоры США и КНР в Малайзии создали успешные контуры для встречи лидеров

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что переговоры делегаций США и КНР в Малайзии создали "успешные контуры" для встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Я думаю, у нас есть очень успешные контуры для обсуждения лидерами в четверг", - заявил Бессент, комментируя прошедшие переговоры делегаций США и КНР, его слова передает агентство Рейтер.
Трамп на следующей неделе встретится с Си Цзиньпином.
