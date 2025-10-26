https://1prime.ru/20251026/boeing--863943143.html

Белый дом: Vietnam Airlines согласилась приобрести у Boeing 50 самолетов

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines в ходе переговоров по рамочному торговому соглашению между США и Вьетнамом согласилась приобрести у компании Boeing 50 самолетов общей стоимостью более восьми миллиардов долларов, говорится в заявлении Белого дома. "Авиакомпания Vietnam Airlines согласилась приобрести у Boeing 50 самолетов общей стоимостью более восьми миллиардов долларов", - говорится в релизе. Кроме того, сообщается, что вьетнамские компании подписали 20 меморандумов о взаимопонимании с американскими компаниями о закупке сельскохозяйственной продукции из США общей оценочной стоимостью более 2,9 миллиарда долларов.

