https://1prime.ru/20251026/boeing--863943143.html
Белый дом: Vietnam Airlines согласилась приобрести у Boeing 50 самолетов
Белый дом: Vietnam Airlines согласилась приобрести у Boeing 50 самолетов - 26.10.2025, ПРАЙМ
Белый дом: Vietnam Airlines согласилась приобрести у Boeing 50 самолетов
Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines в ходе переговоров по рамочному торговому соглашению между США и Вьетнамом согласилась приобрести у компании Boeing 50 | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T12:35+0300
2025-10-26T12:35+0300
2025-10-26T12:35+0300
экономика
вьетнам
сша
бизнес
boeing
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863513766_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_d47d9e4860ff08aacd9f4dc87c7d38d9.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines в ходе переговоров по рамочному торговому соглашению между США и Вьетнамом согласилась приобрести у компании Boeing 50 самолетов общей стоимостью более восьми миллиардов долларов, говорится в заявлении Белого дома. "Авиакомпания Vietnam Airlines согласилась приобрести у Boeing 50 самолетов общей стоимостью более восьми миллиардов долларов", - говорится в релизе. Кроме того, сообщается, что вьетнамские компании подписали 20 меморандумов о взаимопонимании с американскими компаниями о закупке сельскохозяйственной продукции из США общей оценочной стоимостью более 2,9 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20251026/vetnam-863942344.html
вьетнам
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863513766_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_dd8f0a3ee6b3bce8383ea4936688ecb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, сша, бизнес, boeing, мировая экономика
Экономика, ВЬЕТНАМ, США, Бизнес, Boeing, Мировая экономика
Белый дом: Vietnam Airlines согласилась приобрести у Boeing 50 самолетов
Белый дом: Vietnam Airlines согласилась приобрести у Boeing 50 самолетов на более $8 млрд