Белый дом: Vietnam Airlines согласилась приобрести у Boeing 50 самолетов - 26.10.2025, ПРАЙМ
Белый дом: Vietnam Airlines согласилась приобрести у Boeing 50 самолетов
Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines в ходе переговоров по рамочному торговому соглашению между США и Вьетнамом согласилась приобрести у компании Boeing 50 | 26.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines в ходе переговоров по рамочному торговому соглашению между США и Вьетнамом согласилась приобрести у компании Boeing 50 самолетов общей стоимостью более восьми миллиардов долларов, говорится в заявлении Белого дома. "Авиакомпания Vietnam Airlines согласилась приобрести у Boeing 50 самолетов общей стоимостью более восьми миллиардов долларов", - говорится в релизе. Кроме того, сообщается, что вьетнамские компании подписали 20 меморандумов о взаимопонимании с американскими компаниями о закупке сельскохозяйственной продукции из США общей оценочной стоимостью более 2,9 миллиарда долларов.
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
вьетнам, сша, бизнес, boeing, мировая экономика
Экономика, ВЬЕТНАМ, США, Бизнес, Boeing, Мировая экономика
12:35 26.10.2025
 
Белый дом: Vietnam Airlines согласилась приобрести у Boeing 50 самолетов

Белый дом: Vietnam Airlines согласилась приобрести у Boeing 50 самолетов на более $8 млрд

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines в ходе переговоров по рамочному торговому соглашению между США и Вьетнамом согласилась приобрести у компании Boeing 50 самолетов общей стоимостью более восьми миллиардов долларов, говорится в заявлении Белого дома.
"Авиакомпания Vietnam Airlines согласилась приобрести у Boeing 50 самолетов общей стоимостью более восьми миллиардов долларов", - говорится в релизе.
Кроме того, сообщается, что вьетнамские компании подписали 20 меморандумов о взаимопонимании с американскими компаниями о закупке сельскохозяйственной продукции из США общей оценочной стоимостью более 2,9 миллиарда долларов.
