На Западе необычно отреагировали на заявление Путина о "Буревестнике"
Журналист Христофору высмеял заявление Рютте после слов Путина о "Буревестнике"
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X заявление генсека НАТО Марко Рютте после слов президента России Владимира Путина о "Буревестнике".
Накануне глава альянса заявил, что якобы у российского лидера "заканчиваются деньги и войска".
"Генеральный секретарь НАТО Рютте – Путину: у тебя заканчиваются деньги, войска, идеи. Путин в ответ – "Буревестник", — написал журналист.
В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого.
