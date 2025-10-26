https://1prime.ru/20251026/burevestnik-863944413.html

На Западе необычно отреагировали на заявление Путина о "Буревестнике"

2025-10-26T13:52+0300

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X заявление генсека НАТО Марко Рютте после слов президента России Владимира Путина о "Буревестнике".Накануне глава альянса заявил, что якобы у российского лидера "заканчиваются деньги и войска"."Генеральный секретарь НАТО Рютте – Путину: у тебя заканчиваются деньги, войска, идеи. Путин в ответ – "Буревестник", — написал журналист.В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого.

