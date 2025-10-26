https://1prime.ru/20251026/deklaratsiya-863939360.html
Таиланд и Камбоджа подписали декларацию для урегулирования конфликта
Таиланд и Камбоджа подписали декларацию для урегулирования конфликта - 26.10.2025, ПРАЙМ
Таиланд и Камбоджа подписали декларацию для урегулирования конфликта
Лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, начавшегося в мае 2025... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T08:32+0300
2025-10-26T08:32+0300
2025-10-26T08:32+0300
таиланд
камбоджа
малайзия
дональд трамп
общество
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863928689_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0bf75bedcb4f879418b83f7d7c4ae197.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, начавшегося в мае 2025 года, за подписанием наблюдал специально прибывший на саммит президент США Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости. В подписании также принял участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, который вместе с Трампом в июле способствовал прекращению огня между войсками Таиланда и Камбоджи на линии границы. Ранее подписание перенесли на более ранее время по просьбе премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна в связи с кончиной королевы-матери Таиланда Сирикит. Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации в период с 24 по 29 июля и закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии, являющейся в 2025 году страной-председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в состав которой входят и Таиланд, и Камбоджа.
https://1prime.ru/20251026/tramp--863938998.html
таиланд
камбоджа
малайзия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863928689_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7fa472827e502a88a8d84ea72fe8f62b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, камбоджа, малайзия, дональд трамп, общество , мировая экономика
ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, МАЛАЙЗИЯ, Дональд Трамп, Общество , Мировая экономика
Таиланд и Камбоджа подписали декларацию для урегулирования конфликта
Таиланд и Камбоджа подписали при Трампе декларацию для урегулирования конфликта
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, начавшегося в мае 2025 года, за подписанием наблюдал специально прибывший на саммит президент США Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости.
В подписании также принял участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, который вместе с Трампом в июле способствовал прекращению огня между войсками Таиланда и Камбоджи на линии границы.
Ранее подписание перенесли на более ранее время по просьбе премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна в связи с кончиной королевы-матери Таиланда Сирикит.
Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации в период с 24 по 29 июля и закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии, являющейся в 2025 году страной-председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в состав которой входят и Таиланд, и Камбоджа.
Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле