https://1prime.ru/20251026/dmitriev-863946352.html

Россия рассказала США о встрече Путина с Генштабом, заявил Дмитриев

Россия рассказала США о встрече Путина с Генштабом, заявил Дмитриев - 26.10.2025, ПРАЙМ

Россия рассказала США о встрече Путина с Генштабом, заявил Дмитриев

Российская сторона успела донести до американских коллег информацию о воскресной встрече президента Путина с Генштабом, заявил Кирилл Дмитриев. | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T16:15+0300

2025-10-26T16:15+0300

2025-10-26T16:15+0300

политика

россия

кирилл дмитриев

сша

владимир путин

генштаб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская сторона успела донести до американских коллег информацию о воскресной встрече президента Путина с Генштабом, заявил Кирилл Дмитриев. "Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что 5 тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысячи в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой", - сказал он.

https://1prime.ru/20251026/burevestnik-863944413.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кирилл дмитриев, сша, владимир путин, генштаб