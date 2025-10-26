https://1prime.ru/20251026/dmitriev-863946352.html
Россия рассказала США о встрече Путина с Генштабом, заявил Дмитриев
Россия рассказала США о встрече Путина с Генштабом, заявил Дмитриев - 26.10.2025, ПРАЙМ
Россия рассказала США о встрече Путина с Генштабом, заявил Дмитриев
26.10.2025
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская сторона успела донести до американских коллег информацию о воскресной встрече президента Путина с Генштабом, заявил Кирилл Дмитриев. "Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что 5 тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысячи в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой", - сказал он.
