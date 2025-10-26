Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия настроена на конструктивный диалог, заявил Дмитриев - 26.10.2025, ПРАЙМ
Россия настроена на конструктивный диалог, заявил Дмитриев
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия настроена на конструктивный диалог, сказал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе визита в США. "Все наши дискуссии проводятся в очень серьезном тоне... Мы настроены на конструктивный диалог и на четкое донесение позиций России по многим пунктам", - сказал Дмитриев в своем Telegram-канале.
россия, рф, сша, кирилл дмитриев
16:17 26.10.2025
 
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия настроена на конструктивный диалог, сказал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе визита в США.
"Все наши дискуссии проводятся в очень серьезном тоне... Мы настроены на конструктивный диалог и на четкое донесение позиций России по многим пунктам", - сказал Дмитриев в своем Telegram-канале.
