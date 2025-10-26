Россия настроена на конструктивный диалог, заявил Дмитриев

https://1prime.ru/20251026/dmitriev-863946506.html

2025-10-26T16:17+0300

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия настроена на конструктивный диалог, сказал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе визита в США. "Все наши дискуссии проводятся в очень серьезном тоне... Мы настроены на конструктивный диалог и на четкое донесение позиций России по многим пунктам", - сказал Дмитриев в своем Telegram-канале.

