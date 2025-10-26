https://1prime.ru/20251026/dmitriev-863947261.html
Дмитриев рассказал о состоянии российской экономики
Дмитриев рассказал о состоянии российской экономики - 26.10.2025, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал о состоянии российской экономики
Российская экономика находится в хорошем состоянии, Россия доносит это до США, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T16:33+0300
2025-10-26T16:33+0300
2025-10-26T16:33+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_16ea0dea8179c02b3824c67f79965186.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская экономика находится в хорошем состоянии, Россия доносит это до США, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя переговоры с представителями США. "С экономической точки зрения мы поясняем состояние российской экономики, которая находится в хорошем состоянии", - сказал он в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20251026/rubl-863946234.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bec926d2a1f298465444bf38b5904058.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, рф, кирилл дмитриев
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Кирилл Дмитриев
Дмитриев рассказал о состоянии российской экономики
Дмитриев: российская экономика находится в хорошем состоянии