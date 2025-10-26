Дмитриев рассказал о состоянии российской экономики

https://1prime.ru/20251026/dmitriev-863947261.html

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская экономика находится в хорошем состоянии, Россия доносит это до США, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя переговоры с представителями США. "С экономической точки зрения мы поясняем состояние российской экономики, которая находится в хорошем состоянии", - сказал он в своем Telegram-канале.

