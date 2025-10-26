Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев рассказал о состоянии российской экономики - 26.10.2025
Дмитриев рассказал о состоянии российской экономики
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
кирилл дмитриев
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская экономика находится в хорошем состоянии, Россия доносит это до США, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя переговоры с представителями США. "С экономической точки зрения мы поясняем состояние российской экономики, которая находится в хорошем состоянии", - сказал он в своем Telegram-канале.
россия, мировая экономика, сша, рф, кирилл дмитриев
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Кирилл Дмитриев
16:33 26.10.2025
 
Дмитриев рассказал о состоянии российской экономики

Дмитриев: российская экономика находится в хорошем состоянии

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль.. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская экономика находится в хорошем состоянии, Россия доносит это до США, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя переговоры с представителями США.
"С экономической точки зрения мы поясняем состояние российской экономики, которая находится в хорошем состоянии", - сказал он в своем Telegram-канале.
Рубль стал самой успешной валютой этого года, заявил Дмитриев
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАРФКирилл Дмитриев
 
 
