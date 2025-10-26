https://1prime.ru/20251026/dmitriev-863948096.html
Россия видит попытки сорвать диалог Москвы и Вашингтона, заявил Дмитриев
Россия видит попытки сорвать диалог Москвы и Вашингтона, заявил Дмитриев - 26.10.2025, ПРАЙМ
Россия видит попытки сорвать диалог Москвы и Вашингтона, заявил Дмитриев
Россия видит титанические попытки путем дезинформации сорвать диалог РФ и США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T16:56+0300
2025-10-26T16:56+0300
2025-10-26T16:56+0300
политика
технологии
россия
рф
сша
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405264_0:37:3077:1767_1920x0_80_0_0_c5dbf61912c6152db44f89b8516ab57d.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия видит титанические попытки путем дезинформации сорвать диалог РФ и США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы видим титанические попытки сорвать любой диалог России-США, внести очень много дезинформации", - сказал он.
https://1prime.ru/20251026/dmitriev-863946352.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405264_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_380256bf5281a066e82ad0d4ea4015d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, сша, кирилл дмитриев
Политика, Технологии, РОССИЯ, РФ, США, Кирилл Дмитриев
Россия видит попытки сорвать диалог Москвы и Вашингтона, заявил Дмитриев
Дмитриев: Москва видит попытки с помощью дезинформации сорвать диалог России и США