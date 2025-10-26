https://1prime.ru/20251026/dmitriev-863948096.html

Россия видит попытки сорвать диалог Москвы и Вашингтона, заявил Дмитриев

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия видит титанические попытки путем дезинформации сорвать диалог РФ и США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы видим титанические попытки сорвать любой диалог России-США, внести очень много дезинформации", - сказал он.

