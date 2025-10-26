Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Embraer предупредил о возможном росте цены самолетов из-за пошлин США - 26.10.2025
Embraer предупредил о возможном росте цены самолетов из-за пошлин США
Embraer предупредил о возможном росте цены самолетов из-за пошлин США - 26.10.2025, ПРАЙМ
Embraer предупредил о возможном росте цены самолетов из-за пошлин США
Президент авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето предупредил, что стоимость одного самолета компании может увеличиться на два миллиона... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T10:24+0300
2025-10-26T10:24+0300
экономика
бизнес
сша
вашингтон
дональд трамп
embraer
мировая экономика
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето предупредил, что стоимость одного самолета компании может увеличиться на два миллиона долларов в случае введения Вашингтоном пошлин, передает агентство Блумберг. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство."Нето оценил, что этот шаг Трампа (введение новых пошлин - ред.) может добавить два миллиона долларов к стоимости каждого самолета", - говорится в сообщении. Как заявил Нето в интервью агентству, в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин Embraer может начать отменять заказы. По его словам, это плохо скажется на американской промышленности, поскольку авиастроитель будет покупать у США меньше оборудования, если будет вынужден производить меньше самолетов.
бизнес, сша, вашингтон, дональд трамп, embraer, мировая экономика
Экономика, Бизнес, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Embraer, Мировая экономика
10:24 26.10.2025
 
Embraer предупредил о возможном росте цены самолетов из-за пошлин США

Embraer предупредил о возможном росте цены самолетов на $2 млн из-за пошлин США

Самолет Embraer 190 компании Air Moldova
Самолет Embraer 190 компании Air Moldova - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Самолет Embraer 190 компании Air Moldova. Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето предупредил, что стоимость одного самолета компании может увеличиться на два миллиона долларов в случае введения Вашингтоном пошлин, передает агентство Блумберг.
Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
"Нето оценил, что этот шаг Трампа (введение новых пошлин - ред.) может добавить два миллиона долларов к стоимости каждого самолета", - говорится в сообщении.
Как заявил Нето в интервью агентству, в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин Embraer может начать отменять заказы. По его словам, это плохо скажется на американской промышленности, поскольку авиастроитель будет покупать у США меньше оборудования, если будет вынужден производить меньше самолетов.
Сергей Чемезов - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Чемезов рассказал о создании российского широкофюзеляжного самолет
5 сентября, 21:58
 
