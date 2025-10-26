https://1prime.ru/20251026/embraer--863941316.html
Embraer предупредил о возможном росте цены самолетов из-за пошлин США
Embraer предупредил о возможном росте цены самолетов из-за пошлин США - 26.10.2025, ПРАЙМ
Embraer предупредил о возможном росте цены самолетов из-за пошлин США
Президент авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето предупредил, что стоимость одного самолета компании может увеличиться на два миллиона... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T10:24+0300
2025-10-26T10:24+0300
2025-10-26T10:24+0300
экономика
бизнес
сша
вашингтон
дональд трамп
embraer
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83997/40/839974069_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_fe21658552efbbeab1e3e8a14b775510.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето предупредил, что стоимость одного самолета компании может увеличиться на два миллиона долларов в случае введения Вашингтоном пошлин, передает агентство Блумберг. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство."Нето оценил, что этот шаг Трампа (введение новых пошлин - ред.) может добавить два миллиона долларов к стоимости каждого самолета", - говорится в сообщении. Как заявил Нето в интервью агентству, в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин Embraer может начать отменять заказы. По его словам, это плохо скажется на американской промышленности, поскольку авиастроитель будет покупать у США меньше оборудования, если будет вынужден производить меньше самолетов.
https://1prime.ru/20250905/rossiya-861869226.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83997/40/839974069_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc4bea9043c11022161aabc506a2c1f5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сша, вашингтон, дональд трамп, embraer, мировая экономика
Экономика, Бизнес, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Embraer, Мировая экономика
Embraer предупредил о возможном росте цены самолетов из-за пошлин США
Embraer предупредил о возможном росте цены самолетов на $2 млн из-за пошлин США