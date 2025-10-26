https://1prime.ru/20251026/embraer--863941316.html

Embraer предупредил о возможном росте цены самолетов из-за пошлин США

Embraer предупредил о возможном росте цены самолетов из-за пошлин США - 26.10.2025, ПРАЙМ

Embraer предупредил о возможном росте цены самолетов из-за пошлин США

Президент авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето предупредил, что стоимость одного самолета компании может увеличиться на два миллиона... | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T10:24+0300

2025-10-26T10:24+0300

2025-10-26T10:24+0300

экономика

бизнес

сша

вашингтон

дональд трамп

embraer

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83997/40/839974069_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_fe21658552efbbeab1e3e8a14b775510.jpg

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето предупредил, что стоимость одного самолета компании может увеличиться на два миллиона долларов в случае введения Вашингтоном пошлин, передает агентство Блумберг. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство."Нето оценил, что этот шаг Трампа (введение новых пошлин - ред.) может добавить два миллиона долларов к стоимости каждого самолета", - говорится в сообщении. Как заявил Нето в интервью агентству, в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин Embraer может начать отменять заказы. По его словам, это плохо скажется на американской промышленности, поскольку авиастроитель будет покупать у США меньше оборудования, если будет вынужден производить меньше самолетов.

https://1prime.ru/20250905/rossiya-861869226.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, вашингтон, дональд трамп, embraer, мировая экономика