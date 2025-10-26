https://1prime.ru/20251026/evropa-863953777.html

"Устранить безумцев". В Европе подняли тревогу из-за риска войны с Россией

"Устранить безумцев". В Европе подняли тревогу из-за риска войны с Россией

"Устранить безумцев". В Европе подняли тревогу из-за риска войны с Россией

Франции необходимо отказаться от навязчивой идеи о "российской угрозе", поскольку разговоры о неминуемой войне с Россией достигли уровня откровенного безумия,... | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26

2025-10-26T21:24+0300

2025-10-26T21:24+0300

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Франции необходимо отказаться от навязчивой идеи о "российской угрозе", поскольку разговоры о неминуемой войне с Россией достигли уровня откровенного безумия, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Франции нужно выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине", — подчеркнул политик.По словам Филиппо, в стране уже активно обсуждают гипотетические сценарии "нападения России", рассуждая, какие государства могут стать следующими целями Москвы, и при этом самоуверенно утверждают, что "Европа непременно победит".Ранее бывший главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес пригрозил ударами по Севастополю и Калининграду в случае возможного нападения России на Польшу. В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что политики НАТО "активно хорохорятся", создавая напряжение.В последние годы Россия неоднократно фиксирует усиление военной активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает наращивать присутствие, называя это "мерами по сдерживанию российской агрессии". Москва, в свою очередь, подчеркивает, что не представляет угрозы ни для одной страны, однако оставляет за собой право реагировать на шаги, создающие опасность для её национальных интересов.

