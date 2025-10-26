"Устранить безумцев". В Европе подняли тревогу из-за риска войны с Россией
Филиппо: Европе пора прекратить антироссийскую истерию и отказаться от милитаризма
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Франции необходимо отказаться от навязчивой идеи о "российской угрозе", поскольку разговоры о неминуемой войне с Россией достигли уровня откровенного безумия, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Франции нужно выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине", — подчеркнул политик.
По словам Филиппо, в стране уже активно обсуждают гипотетические сценарии "нападения России", рассуждая, какие государства могут стать следующими целями Москвы, и при этом самоуверенно утверждают, что "Европа непременно победит".
Ранее бывший главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес пригрозил ударами по Севастополю и Калининграду в случае возможного нападения России на Польшу. В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что политики НАТО "активно хорохорятся", создавая напряжение.
В последние годы Россия неоднократно фиксирует усиление военной активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает наращивать присутствие, называя это "мерами по сдерживанию российской агрессии". Москва, в свою очередь, подчеркивает, что не представляет угрозы ни для одной страны, однако оставляет за собой право реагировать на шаги, создающие опасность для её национальных интересов.