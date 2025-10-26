Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Устранить безумцев". В Европе подняли тревогу из-за риска войны с Россией - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251026/evropa-863953777.html
"Устранить безумцев". В Европе подняли тревогу из-за риска войны с Россией
"Устранить безумцев". В Европе подняли тревогу из-за риска войны с Россией - 26.10.2025, ПРАЙМ
"Устранить безумцев". В Европе подняли тревогу из-за риска войны с Россией
Франции необходимо отказаться от навязчивой идеи о "российской угрозе", поскольку разговоры о неминуемой войне с Россией достигли уровня откровенного безумия,... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T21:24+0300
2025-10-26T21:24+0300
в мире
европа
москва
франция
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857051172_0:0:2604:1465_1920x0_80_0_0_533ea6ded3255c531075594b6a4c1b08.jpg
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Франции необходимо отказаться от навязчивой идеи о "российской угрозе", поскольку разговоры о неминуемой войне с Россией достигли уровня откровенного безумия, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Франции нужно выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине", — подчеркнул политик.По словам Филиппо, в стране уже активно обсуждают гипотетические сценарии "нападения России", рассуждая, какие государства могут стать следующими целями Москвы, и при этом самоуверенно утверждают, что "Европа непременно победит".Ранее бывший главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес пригрозил ударами по Севастополю и Калининграду в случае возможного нападения России на Польшу. В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что политики НАТО "активно хорохорятся", создавая напряжение.В последние годы Россия неоднократно фиксирует усиление военной активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает наращивать присутствие, называя это "мерами по сдерживанию российской агрессии". Москва, в свою очередь, подчеркивает, что не представляет угрозы ни для одной страны, однако оставляет за собой право реагировать на шаги, создающие опасность для её национальных интересов.
https://1prime.ru/20251025/filippo-863923057.html
https://1prime.ru/20251024/proval-863902876.html
европа
москва
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857051172_0:0:2605:1954_1920x0_80_0_0_b7d95e4a40fe7cd2e2c94f46894d41d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, европа, москва, франция, сергей лавров, нато
В мире, ЕВРОПА, МОСКВА, ФРАНЦИЯ, Сергей Лавров, НАТО
21:24 26.10.2025
 
"Устранить безумцев". В Европе подняли тревогу из-за риска войны с Россией

Филиппо: Европе пора прекратить антироссийскую истерию и отказаться от милитаризма

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Франции необходимо отказаться от навязчивой идеи о "российской угрозе", поскольку разговоры о неминуемой войне с Россией достигли уровня откровенного безумия, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Франции нужно выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине", — подчеркнул политик.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после слов об Украине
Вчера, 10:47
По словам Филиппо, в стране уже активно обсуждают гипотетические сценарии "нападения России", рассуждая, какие государства могут стать следующими целями Москвы, и при этом самоуверенно утверждают, что "Европа непременно победит".
Ранее бывший главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес пригрозил ударами по Севастополю и Калининграду в случае возможного нападения России на Польшу. В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что политики НАТО "активно хорохорятся", создавая напряжение.
В последние годы Россия неоднократно фиксирует усиление военной активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает наращивать присутствие, называя это "мерами по сдерживанию российской агрессии". Москва, в свою очередь, подчеркивает, что не представляет угрозы ни для одной страны, однако оставляет за собой право реагировать на шаги, создающие опасность для её национальных интересов.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Во Франции раскрыли причину провала дерзкого плана ЕС против России
24 октября, 17:35
 
В миреЕВРОПАМОСКВАФРАНЦИЯСергей ЛавровНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала