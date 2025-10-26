https://1prime.ru/20251026/frantsiya-863953252.html

Во Франции ограбление Лувра рассматривают как унижение, сообщили СМИ

2025-10-26T20:35+0300

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ограбление парижского музея Лувр рассматривается в некоторых кругах во Франции как национальное унижение, поскольку французы склонны гордо демонстрировать историю и культуру, сообщает телеканал NBC. Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королев и императриц, среди них - тиары, серьги, ожерелья и броши. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. "Для нации, характер которой определяется гордой демонстрацией истории и культуры, этот инцидент в некоторых кругах рассматривается как национальное унижение", - говорится в сообщении канала. Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября заявил, что грабители попали в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. В воскресенье прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что несколько человек задержали во Франции в рамках дела об ограблении. Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.

франция, париж, общество