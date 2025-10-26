Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции ограбление Лувра рассматривают как унижение, сообщили СМИ - 26.10.2025
Во Франции ограбление Лувра рассматривают как унижение, сообщили СМИ
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ограбление парижского музея Лувр рассматривается в некоторых кругах во Франции как национальное унижение, поскольку французы склонны гордо демонстрировать историю и культуру, сообщает телеканал NBC. Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королев и императриц, среди них - тиары, серьги, ожерелья и броши. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. "Для нации, характер которой определяется гордой демонстрацией истории и культуры, этот инцидент в некоторых кругах рассматривается как национальное унижение", - говорится в сообщении канала. Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября заявил, что грабители попали в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. В воскресенье прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что несколько человек задержали во Франции в рамках дела об ограблении. Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
франция, париж, общество
20:35 26.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЛувр
Лувр . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ограбление парижского музея Лувр рассматривается в некоторых кругах во Франции как национальное унижение, поскольку французы склонны гордо демонстрировать историю и культуру, сообщает телеканал NBC.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королев и императриц, среди них - тиары, серьги, ожерелья и броши. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
"Для нации, характер которой определяется гордой демонстрацией истории и культуры, этот инцидент в некоторых кругах рассматривается как национальное унижение", - говорится в сообщении канала.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября заявил, что грабители попали в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. В воскресенье прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что несколько человек задержали во Франции в рамках дела об ограблении.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
