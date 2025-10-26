https://1prime.ru/20251026/frantsiya-863953252.html
Во Франции ограбление Лувра рассматривают как унижение, сообщили СМИ
Во Франции ограбление Лувра рассматривают как унижение, сообщили СМИ - 26.10.2025, ПРАЙМ
Во Франции ограбление Лувра рассматривают как унижение, сообщили СМИ
Ограбление парижского музея Лувр рассматривается в некоторых кругах во Франции как национальное унижение, поскольку французы склонны гордо демонстрировать... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T20:35+0300
2025-10-26T20:35+0300
2025-10-26T20:35+0300
франция
париж
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863691874_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c1f535fd7d1bb8e68ce4d0900298a8b6.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ограбление парижского музея Лувр рассматривается в некоторых кругах во Франции как национальное унижение, поскольку французы склонны гордо демонстрировать историю и культуру, сообщает телеканал NBC. Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королев и императриц, среди них - тиары, серьги, ожерелья и броши. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. "Для нации, характер которой определяется гордой демонстрацией истории и культуры, этот инцидент в некоторых кругах рассматривается как национальное унижение", - говорится в сообщении канала. Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября заявил, что грабители попали в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. В воскресенье прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что несколько человек задержали во Франции в рамках дела об ограблении. Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
https://1prime.ru/20251024/makron-863911114.html
франция
париж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863691874_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_ec92e076f2d02921635675844642d204.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, общество
Во Франции ограбление Лувра рассматривают как унижение, сообщили СМИ
NBC: во Франции ограбление Лувра рассматривается как национальное унижение
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ.
Ограбление парижского музея Лувр рассматривается в некоторых кругах во Франции как национальное унижение, поскольку французы склонны гордо демонстрировать историю и культуру, сообщает телеканал NBC
.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королев и императриц, среди них - тиары, серьги, ожерелья и броши. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
"Для нации, характер которой определяется гордой демонстрацией истории и культуры, этот инцидент в некоторых кругах рассматривается как национальное унижение", - говорится в сообщении канала.
Глава МВД Франции
Лоран Нуньес 19 октября заявил, что грабители попали в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. В воскресенье прокурор Парижа
Лор Бекко подтвердила, что несколько человек задержали во Франции в рамках дела об ограблении.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
"Брижит нанесет ему удар". Французы высмеяли Макрона