В ФРГ химическая промышленность оказалась на грани кризиса, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 26 окт - ПРАЙМ. Одна из ключевых отраслей немецкой экономики - химическая промышленность - оказалась на грани кризиса, пишет немецкая газета Welt am Sonntag, уточняя, что крупные предприятия в Северном Рейне-Вестфалии, традиционном центре химпроизводства Германии, закрывают предприятия и сокращают персонал из-за высоких цен на энергию и затрат на выбросы углекислого газа. "В химической промышленности Германии несколько предприятий находятся на грани закрытия, а другие - под угрозой. Оппозиционная СДПГ требует значительных послаблений для этой ключевой отрасли, в которой в регионах Рейн и Рур занято около 100 тысяч человек", - отмечает издание. Уточняется, что химическая промышленность страдает от дешевой конкуренции из-за рубежа, прежде всего из Азии. Там энергия значительно дешевле, а плата за выбросы CO2 отсутствует. Только кёльнский завод Ineos в последние годы ежегодно выплачивал от 90 до 100 миллионов евро за углеродные сертификаты. Сейчас предприятие надеется хотя бы завершить финансовый год "в ноль". На этом фоне, по данным издания, фракция СДПГ в ландтаге земли Северный Рейн-Вестфалия потребовала временно приостановить или ослабить систему торговли квотами на выбросы CO2. "Химическая и сталелитейная промышленность региона находятся под огромным давлением", - цитирует издание лидер фракции в этой земле Йохена Отта. Он предупредил, что существующая система европейской торговли квотами может "поставить отрасли на колени". По сравнению с Китаем, США и странами Ближнего Востока, промышленность Северного Рейна-Вестфалии находится в невыгодном положении из-за высоких энергетических затрат, тарифов и стоимости выбросов углекислого газа, действующих только в Европе. По словам Отта, регион рискует столкнуться с деиндустриализацией, хотя его предприятия считаются одними из самых современных и экологичных в мире. Как отмечает газета, в последние месяцы о закрытии или продаже ряда своих предприятий объявили Ineos, BP, Shell и Evonik. Так, британская BP рассматривает продажу дочерней компании Ruhr Oel GmbH, в которую входит нефтеперерабатывающий завод в Гельзенкирхене с 2 тысячами сотрудников. По данным издания, компания уже ликвидировала около 230 рабочих мест, хотя обещает обойтись без принудительных увольнений. Производство топлива продолжается, но планы по продаже свидетельствуют о стремлении BP сократить присутствие на немецком рынке. Аналогичные процессы идут и у других производителей. Shell перестраивает свой НПЗ в Кельне, закрыв часть установок в Весселинге и переходя на выпуск "зеленых" продуктов, включая биотопливо. При этом компания сохраняет поставки бензина и дизеля, но делает ставку на производство сжиженного биогаза, который, по оценкам Shell, позволяет ежегодно сокращать до 1 миллиона тонн выбросов CO2. Компания Evonik из Эссена снизила прогноз прибыли с 2,3 до 1,9 миллиарда евро и сократила инвестиции, а также объявила о сокращении 2 тысяч рабочих мест, из них 1,5 тысячи в Германии. Представитель концерна Йорг Вагнер отметил, что падение спроса в 2024 году было "резким и неожиданным", а ожидаемого восстановления не произошло. "Мы не уходим из Германии, но перестраиваемся под новые реалии", - отметил он. На этом фоне профсоюзы и отраслевые объединения предупреждают о "домино-эффекте". Глава профсоюза IGBCE Михаэль Василиадис заявил, что система торговли квотами на выбросы CO2 "душит промышленность" и должна быть пересмотрена. "То, что перестает производиться в Германии, будут делать индийцы - возможно, из российской нефти", - цитирует Welt одного из менеджеров химического концерна из Северного Рейна-Вестфалии. Министр экономики земли Северный Рейн-Вестфалия Мона Нойбауэр (партия "Зеленые") выступила против ослабления климатической политики, заявив, что европейская система торговли выбросами - ключевой инструмент модернизации. Однако она признала, что федеральное правительство должно действовать решительнее. "Мы остаемся индустриальной страной. Теперь очередь за федеральным правительством: нам нужны надежные меры по снижению цен на электроэнергию - не только для всех потребителей, но и, в особенности, для энергоемких и экспортно ориентированных предприятий", - заявила изданию министр. По ее словам, министерство экономики ФРГ, к сожалению, до сих пор не дает четких ориентиров в этой связи.

