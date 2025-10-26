https://1prime.ru/20251026/kaluga-863949934.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 26.10.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T18:14+0300

2025-10-26T18:14+0300

2025-10-26T18:14+0300

происшествия

бизнес

калуга

росавиация

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861148263_0:192:3223:2005_1920x0_80_0_0_7be81360d3290741a0257ef983a8d346.jpg

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. Ограничения в работе калужского аэропорта "Грабцево" ввели в 15.53 мск. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.

https://1prime.ru/20251026/porty--863939621.html

калуга

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, калуга, росавиация, россия