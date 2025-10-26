Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 26.10.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 26.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T18:14+0300
2025-10-26T18:14+0300
происшествия
бизнес
калуга
росавиация
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861148263_0:192:3223:2005_1920x0_80_0_0_7be81360d3290741a0257ef983a8d346.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. Ограничения в работе калужского аэропорта "Грабцево" ввели в 15.53 мск. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
калуга
бизнес, калуга, росавиация, россия
Происшествия, Бизнес, Калуга, Росавиация, РОССИЯ
18:14 26.10.2025
 
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Росавиация: в аэропорту Калуги сняли временные ограничения

© РИА Новости . Илья Наймушин
Пассажирский самолет
Пассажирский самолет. Архивное фото
Пассажирский самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
Ограничения в работе калужского аэропорта "Грабцево" ввели в 15.53 мск.
"Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Заголовок открываемого материала