https://1prime.ru/20251026/kaluga-863949934.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 26.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T18:14+0300
2025-10-26T18:14+0300
2025-10-26T18:14+0300
происшествия
бизнес
калуга
росавиация
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861148263_0:192:3223:2005_1920x0_80_0_0_7be81360d3290741a0257ef983a8d346.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. Ограничения в работе калужского аэропорта "Грабцево" ввели в 15.53 мск. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
https://1prime.ru/20251026/porty--863939621.html
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861148263_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0ed2f0f6cd92d17e371dc8f97d78921.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, калуга, росавиация, россия
Происшествия, Бизнес, Калуга, Росавиация, РОССИЯ
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Калуги сняли временные ограничения