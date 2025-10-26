https://1prime.ru/20251026/kitay--863944813.html

В Минкоммерции Китая рассказали о торгово-экономических переговорах с США

В Минкоммерции Китая рассказали о торгово-экономических переговорах с США

В Минкоммерции Китая рассказали о торгово-экономических переговорах с США

26.10.2025

2025-10-26T14:41+0300

2025-10-26T14:41+0300

2025-10-26T15:16+0300

ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай и США на торгово-экономических переговорах в Малайзии смогли добиться определённого консенсуса, при этом каждая из сторон твёрдо отстаивает свои позиции, заявил в воскресенье представитель Китая на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган."Американская сторона заняла твердую позицию, а Китай решительно отстаивает свои интересы", - заявил Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он отметил, что американская и китайская делегации обсудили целый комплекс вопросов, включая тему экспортного контроля, фентаниловые пошлины и сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, продление срока взаимной приостановки дополнительных пошлин, дальнейшее расширение торговли.Он добавил, что стороны провели конструктивное обсуждение соответствующих вопросов."После более чем дня напряженных обсуждений Китай и США конструктивно рассмотрели некоторые решения, позволяющие должным образом учесть обеспокоенности обеих сторон по вышеуказанным вопросам, и достигли предварительного консенсуса", - указал он.Следующим шагом, по его словам, станет проведение каждой стороной внутренних процедур утверждения.Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.

