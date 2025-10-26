https://1prime.ru/20251026/kitay--863944813.html
В Минкоммерции Китая рассказали о торгово-экономических переговорах с США
2025-10-26T14:41+0300
2025-10-26T14:41+0300
2025-10-26T15:16+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
малайзия
сша
скотт бессент
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай и США на торгово-экономических переговорах в Малайзии смогли добиться определённого консенсуса, при этом каждая из сторон твёрдо отстаивает свои позиции, заявил в воскресенье представитель Китая на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган."Американская сторона заняла твердую позицию, а Китай решительно отстаивает свои интересы", - заявил Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он отметил, что американская и китайская делегации обсудили целый комплекс вопросов, включая тему экспортного контроля, фентаниловые пошлины и сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, продление срока взаимной приостановки дополнительных пошлин, дальнейшее расширение торговли.Он добавил, что стороны провели конструктивное обсуждение соответствующих вопросов."После более чем дня напряженных обсуждений Китай и США конструктивно рассмотрели некоторые решения, позволяющие должным образом учесть обеспокоенности обеих сторон по вышеуказанным вопросам, и достигли предварительного консенсуса", - указал он.Следующим шагом, по его словам, станет проведение каждой стороной внутренних процедур утверждения.Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.
китай
малайзия
сша
мировая экономика, россия, китай, малайзия, сша, скотт бессент, госсовет
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, МАЛАЙЗИЯ, США, Скотт Бессент, Госсовет
Минкоммерции КНР: Китай и США достигли консенсуса по торговле на переговорах в Малайзии
ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай и США на торгово-экономических переговорах в Малайзии смогли добиться определённого консенсуса, при этом каждая из сторон твёрдо отстаивает свои позиции, заявил в воскресенье представитель Китая на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган.
"Американская сторона заняла твердую позицию, а Китай решительно отстаивает свои интересы", - заявил Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что американская и китайская делегации обсудили целый комплекс вопросов, включая тему экспортного контроля, фентаниловые пошлины и сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, продление срока взаимной приостановки дополнительных пошлин, дальнейшее расширение торговли.
Он добавил, что стороны провели конструктивное обсуждение соответствующих вопросов.
"После более чем дня напряженных обсуждений Китай и США конструктивно рассмотрели некоторые решения, позволяющие должным образом учесть обеспокоенности обеих сторон по вышеуказанным вопросам, и достигли предварительного консенсуса", - указал он.
Следующим шагом, по его словам, станет проведение каждой стороной внутренних процедур утверждения.
Китай
и США
25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета
КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент
.
