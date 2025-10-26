Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минкоммерции Китая рассказали о торгово-экономических переговорах с США - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251026/kitay--863944813.html
В Минкоммерции Китая рассказали о торгово-экономических переговорах с США
В Минкоммерции Китая рассказали о торгово-экономических переговорах с США - 26.10.2025, ПРАЙМ
В Минкоммерции Китая рассказали о торгово-экономических переговорах с США
Китай и США на торгово-экономических переговорах в Малайзии смогли добиться определённого консенсуса, при этом каждая из сторон твёрдо отстаивает свои позиции,... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T14:41+0300
2025-10-26T15:16+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
малайзия
сша
скотт бессент
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай и США на торгово-экономических переговорах в Малайзии смогли добиться определённого консенсуса, при этом каждая из сторон твёрдо отстаивает свои позиции, заявил в воскресенье представитель Китая на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган."Американская сторона заняла твердую позицию, а Китай решительно отстаивает свои интересы", - заявил Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он отметил, что американская и китайская делегации обсудили целый комплекс вопросов, включая тему экспортного контроля, фентаниловые пошлины и сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, продление срока взаимной приостановки дополнительных пошлин, дальнейшее расширение торговли.Он добавил, что стороны провели конструктивное обсуждение соответствующих вопросов."После более чем дня напряженных обсуждений Китай и США конструктивно рассмотрели некоторые решения, позволяющие должным образом учесть обеспокоенности обеих сторон по вышеуказанным вопросам, и достигли предварительного консенсуса", - указал он.Следующим шагом, по его словам, станет проведение каждой стороной внутренних процедур утверждения.Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.
https://1prime.ru/20251024/ssha-863903750.html
китай
малайзия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, китай, малайзия, сша, скотт бессент, госсовет
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, МАЛАЙЗИЯ, США, Скотт Бессент, Госсовет
14:41 26.10.2025 (обновлено: 15:16 26.10.2025)
 
В Минкоммерции Китая рассказали о торгово-экономических переговорах с США

Минкоммерции КНР: Китай и США достигли консенсуса по торговле на переговорах в Малайзии

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP / Wang Zhao
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай и США на торгово-экономических переговорах в Малайзии смогли добиться определённого консенсуса, при этом каждая из сторон твёрдо отстаивает свои позиции, заявил в воскресенье представитель Китая на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган.
"Американская сторона заняла твердую позицию, а Китай решительно отстаивает свои интересы", - заявил Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что американская и китайская делегации обсудили целый комплекс вопросов, включая тему экспортного контроля, фентаниловые пошлины и сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, продление срока взаимной приостановки дополнительных пошлин, дальнейшее расширение торговли.
Он добавил, что стороны провели конструктивное обсуждение соответствующих вопросов.
"После более чем дня напряженных обсуждений Китай и США конструктивно рассмотрели некоторые решения, позволяющие должным образом учесть обеспокоенности обеих сторон по вышеуказанным вопросам, и достигли предварительного консенсуса", - указал он.
Следующим шагом, по его словам, станет проведение каждой стороной внутренних процедур утверждения.
Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.
Флаги США
"Высокая опасность". В США сделали заявление о войне с Китаем
24 октября, 17:44
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙМАЛАЙЗИЯСШАСкотт БессентГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала