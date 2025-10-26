https://1prime.ru/20251026/kitay--863945077.html
В Минкоммерции КНР раскрыли подробности переговоров с США
В Минкоммерции КНР раскрыли подробности переговоров с США - 26.10.2025, ПРАЙМ
В Минкоммерции КНР раскрыли подробности переговоров с США
Китай и США договорились поддерживать тесное взаимодействие по вопросам в торогово-экономической сфере, вызывающим обеспокоенность каждой из сторон, сообщает в... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T14:53+0300
2025-10-26T14:53+0300
2025-10-26T14:53+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
китай
скотт бессент
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай и США договорились поддерживать тесное взаимодействие по вопросам в торогово-экономической сфере, вызывающим обеспокоенность каждой из сторон, сообщает в воскресенье министерство коммерции КНР. "Стороны согласились под стратегическим руководством лидеров двух государств в полной мере использовать роль механизма торгово-экономических консультаций между Китаем и США, поддерживать тесное взаимодействие по вопросам в торогово-экономической сфере, вызывающим озабоченность каждой из сторон, содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений, чтобы приносить пользу народам двух стран и содействовать процветанию в мире", - говорится в сообщении ведомства. Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.
https://1prime.ru/20251026/ssha--863944956.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, китай, скотт бессент, госсовет
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Скотт Бессент, Госсовет
В Минкоммерции КНР раскрыли подробности переговоров с США
Минкоммерции КНР: Китай и США договорились поддерживать тесные контакты по торговле