В Минкоммерции КНР раскрыли подробности переговоров с США - 26.10.2025
В Минкоммерции КНР раскрыли подробности переговоров с США
ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай и США договорились поддерживать тесное взаимодействие по вопросам в торогово-экономической сфере, вызывающим обеспокоенность каждой из сторон, сообщает в воскресенье министерство коммерции КНР. "Стороны согласились под стратегическим руководством лидеров двух государств в полной мере использовать роль механизма торгово-экономических консультаций между Китаем и США, поддерживать тесное взаимодействие по вопросам в торогово-экономической сфере, вызывающим озабоченность каждой из сторон, содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений, чтобы приносить пользу народам двух стран и содействовать процветанию в мире", - говорится в сообщении ведомства. Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.
14:53 26.10.2025
 
В Минкоммерции КНР раскрыли подробности переговоров с США

Минкоммерции КНР: Китай и США договорились поддерживать тесные контакты по торговле

© AFP / Wang Zhao Флаги США и Китая
Флаги США и Китая
Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP / Wang Zhao
ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай и США договорились поддерживать тесное взаимодействие по вопросам в торогово-экономической сфере, вызывающим обеспокоенность каждой из сторон, сообщает в воскресенье министерство коммерции КНР.
"Стороны согласились под стратегическим руководством лидеров двух государств в полной мере использовать роль механизма торгово-экономических консультаций между Китаем и США, поддерживать тесное взаимодействие по вопросам в торогово-экономической сфере, вызывающим озабоченность каждой из сторон, содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений, чтобы приносить пользу народам двух стран и содействовать процветанию в мире", - говорится в сообщении ведомства.
Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
США готовы устранять разногласия в торговле, заявили в Минкоммерции Китая
14:47
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
