https://1prime.ru/20251026/kitay--863945077.html

В Минкоммерции КНР раскрыли подробности переговоров с США

В Минкоммерции КНР раскрыли подробности переговоров с США - 26.10.2025, ПРАЙМ

В Минкоммерции КНР раскрыли подробности переговоров с США

Китай и США договорились поддерживать тесное взаимодействие по вопросам в торогово-экономической сфере, вызывающим обеспокоенность каждой из сторон, сообщает в... | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T14:53+0300

2025-10-26T14:53+0300

2025-10-26T14:53+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

китай

скотт бессент

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg

ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай и США договорились поддерживать тесное взаимодействие по вопросам в торогово-экономической сфере, вызывающим обеспокоенность каждой из сторон, сообщает в воскресенье министерство коммерции КНР. "Стороны согласились под стратегическим руководством лидеров двух государств в полной мере использовать роль механизма торгово-экономических консультаций между Китаем и США, поддерживать тесное взаимодействие по вопросам в торогово-экономической сфере, вызывающим озабоченность каждой из сторон, содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений, чтобы приносить пользу народам двух стран и содействовать процветанию в мире", - говорится в сообщении ведомства. Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.

https://1prime.ru/20251026/ssha--863944956.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, китай, скотт бессент, госсовет