Китай рассчитывает на реализацию договоренностей с США, заявил вице-премьер - 26.10.2025
Китай рассчитывает на реализацию договоренностей с США, заявил вице-премьер
2025-10-26T16:07+0300
2025-10-26T16:07+0300
ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай надеется на укрепление доверия с США и реализацию достигнутых договорённостей по торговле, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн по итогам торговых консультаций с американской делегацией в Малайзии. "Надеемся, что США и Китай будут двигаться навстречу друг другу, совместно работать над реализацией важных договорённостей, достигнутых в ходе телефонных разговоров лидеров двух государств, а также результатов состоявшихся в этом году торгово-экономических консультаций, шаг за шагом укреплять взаимное доверие, управлять и контролировать разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит министерство коммерции КНР. Он также выразил надежду, что стороны будут способствовать выводу двусторонних торгово-экономических отношений на более высокий уровень. Хэ Лифэн подчеркнул, что результаты двусторонних торгово-экономических консультаций Китая и США были достигнуты нелегким путем, поэтому стороны должны совместно их отстаивать. Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.
16:07 26.10.2025
 
Китай рассчитывает на реализацию договоренностей с США, заявил вице-премьер

Хэ Лифэн: Китай рассчитывает на реализацию договоренностей по торговле с США

ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай надеется на укрепление доверия с США и реализацию достигнутых договорённостей по торговле, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн по итогам торговых консультаций с американской делегацией в Малайзии.
"Надеемся, что США и Китай будут двигаться навстречу друг другу, совместно работать над реализацией важных договорённостей, достигнутых в ходе телефонных разговоров лидеров двух государств, а также результатов состоявшихся в этом году торгово-экономических консультаций, шаг за шагом укреплять взаимное доверие, управлять и контролировать разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит министерство коммерции КНР.
Он также выразил надежду, что стороны будут способствовать выводу двусторонних торгово-экономических отношений на более высокий уровень.
Хэ Лифэн подчеркнул, что результаты двусторонних торгово-экономических консультаций Китая и США были достигнуты нелегким путем, поэтому стороны должны совместно их отстаивать.
Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.
