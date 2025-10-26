https://1prime.ru/20251026/kitay-863945786.html
Китай рассчитывает на реализацию договоренностей с США, заявил вице-премьер
Китай рассчитывает на реализацию договоренностей с США, заявил вице-премьер - 26.10.2025, ПРАЙМ
Китай рассчитывает на реализацию договоренностей с США, заявил вице-премьер
Китай надеется на укрепление доверия с США и реализацию достигнутых договорённостей по торговле, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн по итогам торговых... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T16:07+0300
2025-10-26T16:07+0300
2025-10-26T16:07+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
малайзия
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай надеется на укрепление доверия с США и реализацию достигнутых договорённостей по торговле, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн по итогам торговых консультаций с американской делегацией в Малайзии. "Надеемся, что США и Китай будут двигаться навстречу друг другу, совместно работать над реализацией важных договорённостей, достигнутых в ходе телефонных разговоров лидеров двух государств, а также результатов состоявшихся в этом году торгово-экономических консультаций, шаг за шагом укреплять взаимное доверие, управлять и контролировать разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит министерство коммерции КНР. Он также выразил надежду, что стороны будут способствовать выводу двусторонних торгово-экономических отношений на более высокий уровень. Хэ Лифэн подчеркнул, что результаты двусторонних торгово-экономических консультаций Китая и США были достигнуты нелегким путем, поэтому стороны должны совместно их отстаивать. Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.
https://1prime.ru/20251026/asean--863945492.html
китай
сша
малайзия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, сша, малайзия, скотт бессент
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, МАЛАЙЗИЯ, Скотт Бессент
Китай рассчитывает на реализацию договоренностей с США, заявил вице-премьер
Хэ Лифэн: Китай рассчитывает на реализацию договоренностей по торговле с США