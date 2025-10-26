Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КНР отложит ограничения на экспорт редкоземельных элементов, заявили в США - 26.10.2025, ПРАЙМ
КНР отложит ограничения на экспорт редкоземельных элементов, заявили в США
Глава Минфина США Скотт Бессент утверждает, что Китай по результатам переговоров собирается на год отложить введение мер экспортного контроля в отношении... | 26.10.2025, ПРАЙМ
16:27 26.10.2025
 
КНР отложит ограничения на экспорт редкоземельных элементов, заявили в США

Глава Минфина США Бессент: Китай на год отложит введение пошлин на редкоземельные элементы

© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Глава Минфина США Скотт Бессент утверждает, что Китай по результатам переговоров собирается на год отложить введение мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов.
"Они пригрозили ввести глобальный режим лицензирования экспорта, и я полагаю, что они собираются отложить это на год, пока они его пересмотрят", - заявил он телеканалу ABC по итогам переговоров с Китаем.
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Бессент в понедельник заявил, что Штаты могут подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Китай рассчитывает на реализацию договоренностей с США, заявил вице-премьер
