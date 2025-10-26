Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай не хочет потрясений в отношениях с США, заявил представитель КНР - 26.10.2025
Политика
Китай не хочет потрясений в отношениях с США, заявил представитель КНР
Китай не хочет потрясений в отношениях с США, заявил представитель КНР - 26.10.2025, ПРАЙМ
Китай не хочет потрясений в отношениях с США, заявил представитель КНР
Китай не хочет потрясений и колебаний в торговых отношениях с США, заявил в воскресенье представитель КНР на международных торговых переговорах, заместитель... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T16:39+0300
2025-10-26T16:39+0300
политика
мировая экономика
китай
сша
скотт бессент
ПЕКИН, 26 окт – ПРАЙМ. Китай не хочет потрясений и колебаний в торговых отношениях с США, заявил в воскресенье представитель КНР на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган. "За последний месяц в китайско-американских торгово-экономических отношениях возникли некоторые потрясения и колебания, которые привлекли повышенное внимание всего мира", - заявил Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он добавил, что Китай после торгово-экономических переговоров с США в Женеве в мае этого года добросовестно и ответственно реализовывал достигнутые договоренности и заботливо поддерживал относительно стабильные отношения китайско-американского торгово-экономического сотрудничества, которых непросто было добиться. "Подобные потрясения и колебания — это не то, чего хочет видеть Китай", - подчеркнул он в разговоре с журналистами по итогам двусторонних переговоров в Малайзии. Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.
китай
сша
мировая экономика, китай, сша, скотт бессент
Политика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Скотт Бессент
16:39 26.10.2025
 
Китай не хочет потрясений в отношениях с США, заявил представитель КНР

Ли Чэнган: Китай не хочет потрясений и колебаний в торговых отношениях с США

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
ПЕКИН, 26 окт – ПРАЙМ. Китай не хочет потрясений и колебаний в торговых отношениях с США, заявил в воскресенье представитель КНР на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган.
"За последний месяц в китайско-американских торгово-экономических отношениях возникли некоторые потрясения и колебания, которые привлекли повышенное внимание всего мира", - заявил Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он добавил, что Китай после торгово-экономических переговоров с США в Женеве в мае этого года добросовестно и ответственно реализовывал достигнутые договоренности и заботливо поддерживал относительно стабильные отношения китайско-американского торгово-экономического сотрудничества, которых непросто было добиться.
"Подобные потрясения и колебания — это не то, чего хочет видеть Китай", - подчеркнул он в разговоре с журналистами по итогам двусторонних переговоров в Малайзии.
Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Китай рассчитывает на реализацию договоренностей с США, заявил вице-премьер
16:07
 
ПолитикаМировая экономикаКИТАЙСШАСкотт Бессент
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
