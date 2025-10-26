https://1prime.ru/20251026/kitay-863947566.html

Китай не хочет потрясений в отношениях с США, заявил представитель КНР

Китай не хочет потрясений в отношениях с США, заявил представитель КНР - 26.10.2025, ПРАЙМ

Китай не хочет потрясений в отношениях с США, заявил представитель КНР

Китай не хочет потрясений и колебаний в торговых отношениях с США, заявил в воскресенье представитель КНР на международных торговых переговорах, заместитель... | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T16:39+0300

2025-10-26T16:39+0300

2025-10-26T16:39+0300

политика

мировая экономика

китай

сша

скотт бессент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg

ПЕКИН, 26 окт – ПРАЙМ. Китай не хочет потрясений и колебаний в торговых отношениях с США, заявил в воскресенье представитель КНР на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган. "За последний месяц в китайско-американских торгово-экономических отношениях возникли некоторые потрясения и колебания, которые привлекли повышенное внимание всего мира", - заявил Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он добавил, что Китай после торгово-экономических переговоров с США в Женеве в мае этого года добросовестно и ответственно реализовывал достигнутые договоренности и заботливо поддерживал относительно стабильные отношения китайско-американского торгово-экономического сотрудничества, которых непросто было добиться. "Подобные потрясения и колебания — это не то, чего хочет видеть Китай", - подчеркнул он в разговоре с журналистами по итогам двусторонних переговоров в Малайзии. Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.

https://1prime.ru/20251026/kitay-863945786.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, скотт бессент