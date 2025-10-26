https://1prime.ru/20251026/lavroa-863951813.html

Инициатива провести встречу Путина и Трампа остается, заявил Лавров

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены. В интервью венгерскому Youtube-каналу "Ультраханг" Лавров напомнил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Будапеште, российский лидер согласился и предложил подготовить встречу. После чего, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор госсекретаря Марко Рубио с Лавровым. "Как я говорил, я слышал, что госдепартамент выпустил сообщение, в котором заявил, что Марко Рубио и Сергей Лавров провели хороший и продуктивный телефонный разговор. Он был так хорош, что в настоящее время во встречах нет нужды", - пояснил российский министр. "Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Дональд Трамп <...> в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что "отмена" означает "перенос". Так что всё зависит от инициатора", - добавил Лавров. Как ранее заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, четкой договоренности о датах проведения саммита лидеров РФ и США не было, а говорить об отмене встречи Путина и Трампа неправильно.

2025

