https://1prime.ru/20251026/lavrov-863941780.html

Россия всегда открыта для равноправного партнерства, заявил Лавров

Россия всегда открыта для равноправного партнерства, заявил Лавров - 26.10.2025, ПРАЙМ

Россия всегда открыта для равноправного партнерства, заявил Лавров

Россия всегда открыта для честного и равноправного партнерства со странами, которые руководствуются своими нацинтересами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T11:00+0300

2025-10-26T11:00+0300

2025-10-26T11:00+0300

экономика

мировая экономика

запад

россия

москва

сергей лавров

владимир путин

оон

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861948873_0:437:2048:1589_1920x0_80_0_0_f6cff61a39a3615efe3f8adb69a090af.jpg

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия всегда открыта для честного и равноправного партнерства со странами, которые руководствуются своими нацинтересами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Всегда останемся открыты для честного, равноправного партнерства со всеми, кто, как и мы, руководствуется собственными национальными интересами и выстраивает межгосударственное сотрудничество на принципах Устава ООН в их совокупности, полноте и взаимосвязи", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Международного форума сотрудничества. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что для нашей страны нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. "Россия продолжает развиваться как современное государство, заинтересованное в широком, деполитизированном международном сотрудничестве", - подчеркнул министр. "Сегодня, когда ситуация в мире остается напряженной, межчеловеческий обмен, диалог между деятелями науки, культуры, спорта приобретает особое значение в плане оздоровления обстановки", - заключил Лавров. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.

https://1prime.ru/20250925/lavrov-862780957.html

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, россия, москва, сергей лавров, владимир путин, оон, мид рф