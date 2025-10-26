https://1prime.ru/20251026/lavrov-863941780.html
Россия всегда открыта для равноправного партнерства, заявил Лавров
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия всегда открыта для честного и равноправного партнерства со странами, которые руководствуются своими нацинтересами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Всегда останемся открыты для честного, равноправного партнерства со всеми, кто, как и мы, руководствуется собственными национальными интересами и выстраивает межгосударственное сотрудничество на принципах Устава ООН в их совокупности, полноте и взаимосвязи", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Международного форума сотрудничества. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что для нашей страны нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. "Россия продолжает развиваться как современное государство, заинтересованное в широком, деполитизированном международном сотрудничестве", - подчеркнул министр. "Сегодня, когда ситуация в мире остается напряженной, межчеловеческий обмен, диалог между деятелями науки, культуры, спорта приобретает особое значение в плане оздоровления обстановки", - заключил Лавров. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
